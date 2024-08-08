На бойцах наварил - жене и сыну подарил. В Полтаве судят скандального комбрига

Бывший командир 116-й бригады ТРО Александр Чахлов наживался на подчиненных

Пока бойцы ВСУ на линии столкновения и волонтеры ежедневно просят украинцев скинуться донатами на приобретение автомобилей , которые спасают их жизни, жена полковника Александра Чахлова — экс-командира 116-й отдельной бригады Сил теробороны ВСУ, которую еще называют Полтавской, — разъезжает на новенькой иномарке Škoda Kodiaq Sportline. "Прикол" в том, что этот серый внедорожник числится за бригадой, к которой жена бывшего боевого командира не имеет никакого отношения.

Просто муж во время полномасштабной войны с РФ сделал жене такой подарок за счет Полтавского городского совета. А теперь должен ответить за свои действия в судебном порядке. "Телеграф" разбирался в скандальной истории.

Бюджетные миллионы на авто жены комбрига

На днях Александру Чахлову, возглавлявшему бригаду с сентября 2022 года по ноябрь 2023-го, объявили о подозрении в присвоении военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Это квалифицируется как особо тяжкое преступление. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. 1 августа Октябрьский райсуд Полтавы избрал Чахлову меру пресечения — личное обязательство.

Да, мера пресечения уж слишком мягкая. По этому поводу пользователи соцсетей выражают свои гневные возмущения, но к материалам производства их не пришьешь.

О передаче конкретной бригаде двух внедорожников первым заместителем городского головы Валерием Пархоменко вместе с депутатами Полтавского городского совета Игорем Эренбургом и Евгением Диканом было официально сообщено на сайте горсовета 30 декабря 2022 года.

Внимательные читатели сразу заметили, что горсовет не экономил на автомобилях, которые на войне являются расходным материалом. Достаточно сказать, что они были выпущены в 2022 году, а их рыночная цена на тот момент составила 1 304 400 грн. Видимо, недаром дорогие иномарки приобрели на бюджетные средства, да еще со значительной переплатой (в медиа сообщалось, что горсовет заплатил почти по 2 млн грн за каждый автомобиль) в конце года — просто чиновники спешили списать деньги.

И вряд ли новенькие автомобили с самого начала предназначались для перевозки штурмовиков на боевые позиции, эвакуации раненых по разбитым фронтовым дорогам или для выполнения других важных боевых задач. На таких удобно ездить командирам (или их женам) по хорошему асфальту.

Александр Чахлов воспользовался случаем

Мы не знаем, обсуждали ли государственные мужи эти вопросы с командиром бригады, но Александр Чахлов воспользовался случаем. Следствие установило, что один из автомобилей марки Škoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI на военных номерных знаках без документального оформления он передал в пользование своей жене, не задействованной в выполнении задач по противодействию военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Зачем офицеру резерва Starlink?

15 декабря 2023 года, когда Чахлов был уже уволен с должности командира 116-й отдельной бригады ТрО и переведен в резерв офицерского состава, сотрудники полиции по месту жительства его семьи провели обыск, в ходе которого в подземном паркинге дома было обнаружено и изъято военное имущество, а именно автомобиль Škoda Kodiaq Sportline.

Кроме того, следователи обнаружили и изъяли еще один автомобиль – Mitsubishi L200 белого цвета. Как выяснилось, он тоже является военным имуществом. Автомобиль был на балансе 116-й ОБр ТрО, однако после снятия с должности комбрига Александр Чахлов продолжал им пользоваться. На Mitsubishi катался по Полтаве сын экс-командира.

На одном из этих внедорожников Чахлов-старший, достоверно зная о приказе командующего Сил территориальной обороны ВСУ №448 от 24.11.2023 о назначении его офицером резерва 177-го батальона, на транзитных номерах заезжал на территорию военного городка, откуда забрал имущество, находившееся на балансе связистов.

Согласно рапорту начальника отделения связи и информационных систем воинской части, Чахлов забрал две станции питания Bluetti АС200max, два аккумуляторных модуля Bluetti B230, аппаратно-программный защищенный терминал Motorola G100, 15-дюймовый ноутбук ThinkBook, многофункциональное устройство Xerox B205, два планшета BlackvievTab 10 Pro, планшет LenovoTab P 12 Pro, портативную зарядную станцию Jackery Explorer 2000 Pro, зарядную станцию Jackery Explorer 1000 Pro, станцию спутниковой связи Starlink.

Что-то из этого имущества полицейские изъяли во время обыска у Чахлова дома, что-то он до сих пор не передал в воинскую часть в установленном порядке. Его законно подозревают также в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.

11 апреля этого года с изъятых автомобилей, находившихся под арестом четыре месяца, суд снял арест, и они наконец были переданы 116-й бригаде ТрО, которая воюет на Донбассе.

Отмытые миллионы на закупке морских контейнеров под жилье для солдат?

Дело в отношении Чахлова расследует Территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве. По этому поводу там официально ничего не комментируют, но из неофициальных источников известно, что правоохранители настроены сделать дело Чахлова показательным.

Кроме того, как писал "Телеграф", ГБР подозревает должностных лиц Полтавского облсовета по управлению имуществом и 116-й бригады ТрО в сговоре для отмывания миллионов на закупке старых морских контейнеров. Ржавые боксы переоборудовали под жилые модули для военнослужащих и оформили при передаче как новые.

В ходе досудебного расследования ГБР установило, что подозреваемые в сговоре приняли на баланс 20 жилых бытовых 20-футовых модулей для проживания (размерами 6 х 2,4 х 2,6 м) военнослужащих теробороны на общую сумму 9 889 980 грн, которые не отвечают требованиям тендерной документации.

Вместо новых облсовет передал военным старые морские контейнеры британского производства, цена которых, по заключению специалистов, не превышала 100 тысяч гривен за штуку. И должностные лица 116-й отдельной бригады без каких-либо замечаний приняли их на свой баланс. Электронные закупки провели 16 ноября 2022 года, то есть незадолго до того, как городские власти передали 116-й бригаде новенькие внедорожники. И в том, и в другом случае в результате такой "заботы" пострадали рядовые бойцы…

Материалы открытого производства все еще лежат в Октябрьском районном суде Полтавы, лояльном к высокопоставленным чиновникам, совершившим преступления.

Фото — открытые источники