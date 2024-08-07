Не навчаються, а сидять у сховищах: батьки школярів виступили проти окремих ініціатив МОН

Насамперед йдеться про прифронтові області

Батьки та вчителі достатньо скептично сприйняли концепцію "Школа офлайн", впровадження якої нещодавно анонсувало Міністерство освіти та науки України. В першу чергу через питання до безпеки навчального процесу.

Докладніше про питання з навчанням дітей ВПО та проблеми вчителів, на яких також відобразяться нововведення МОН читайте в матеріалі "Телеграфу": "Школа офлайн" — у прицілі критики: чому батьки та вчителі проти новацій МОН

В МОН запевняють, діти повертатимуться за парти тільки в тих навчальних закладах, які облаштовані повноцінними укриттями, або до підземних шкіл. Але темпи, з якими їх будують, дають привід сумніватися, що це істотно вплине на ситуацію. Наприклад, на кінець червня будувалось лише 8 об’єктів в Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

Паралельно тривають і ремонти в підвалах, які багато шкіл пристосовують під найпростіші сховища. Але їх розміри не завжди дозволяють всім учням одночасно відвідувати очне навчання. Наприклад, в одній із шкіл в Шостки Сумської області, від якої до російського кордону всього 60 км, діти відвідують навчальний заклад по черзі.

"Розклад підлаштований так, щоб раз на тиждень кожен клас провів день у школі, тому що і вчителям потрібно бачити дітей вживу, та і їм самим важливе спілкування з однолітками, — каже Вікторія, що разом з двома доньками мешкає в Шостці. — Буває, що більшу частину дня діти проводять у сховищі. Якось тривога вмикалась п’ять разів, то вже після третьої діти попросили: "Давайте тут залишимось".

"Зважаючи на кількість тривог у Полтавській області та їхню тривалість, бували дні, коли з п’яти уроків офлайн за день у підсумку виходив максимум один, — розповіла про ситуацію у своєму місті Алла Заможська — голова громадської організації "Батьки Кременчука. Полтавщина". — Решту часу діти проводили у підвалі. А там мало для всіх місця, тож про безперервність навчання не йдеться. І все це виглядає подекуди як профанація".

Також батьки з Запоріжжя та Одеси, з якими спілкувався "Телеграф", наголошували, що через часті тривоги та обстріли вони не готові змінювати формат навчання з онлайн на очне.

Як розповідав "Телеграф", в Україні з'явиться новий табель для школярів. Він матиме назву "Свідоцтво досягнень" та буде складатися з двох частин.