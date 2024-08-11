В эти дни пригодятся теплые вещи, но ненадолго: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине во второй половине августа (карта)

Жара придет в скором времени

В понедельник, 12 августа, в Украине пройдет похолодание. Однако уже в конце недели придет летняя жара, которая продлится до конца августа.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. По его прогнозам, во вторую декаду августа ожидается развитие высотного циклона над северо-восточной Европой и проседание высотной фронтальной зоны к югу. Это приведет к проникновению на восток Европы холодного воздуха с территории Норвежского моря и Скандинавского полуострова.

Поэтому, в большинстве областей Украины в период с 12 по 15 августа состоится кратковременное похолодание, которое практически не коснется только южных областей, Крыма и Закарпатья. Наиболее ощутимо снизится ночная температура: в западных, северных и местами восточных областях она составит около +7…+13 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы.

При этом дневная максимальная температура будет в достаточно комфортных пределах: +22…+28 градусов. На юге будет заметно теплее, особенно на побережье морей. Здесь ночью столбики термометров будут колебаться в диапазоне +14…+20 градусов, а днем +27…+32.

Но, по его словам, существенных осадков во время похолодания в Украине не ожидается. От них защитит область высокого давления, способствующую размытию атмосферных фронтов. Однако местами в северной части и западных регионах небольшие дожди возможны, но они будут иметь локальный характер и небольшую интенсивность.

А вот изменение погодных условий в Украине предполагается с вечера 15 августа. Воздушные потоки постепенно свернуть на юго-западные, благодаря чему к нам поступит жаркая воздушная масса с Балканского полуострова

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