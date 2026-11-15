"Потрібне політичне втручання": військовий Олександр Бабак закликав створити ТСК після заяв Дуки

До роботи комісії він пропонує залучити ветеранів і фахівців із кримінального процесу

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Політичний експерт та військовий Олександр Бабак підтримав парламентське розслідування обставин, про які заявив генерал СБУ Сергій Дука після виходу з Лук’янівського СІЗО. На його думку, ситуація потребує публічного розгляду та звіту перед суспільством.

Свою позицію Бабак виклав у Facebook, коментуючи брифінг генерала біля ізолятора. На думку військового, напружені відносини між українськими силовими відомствами під час війни є серйозною проблемою.

За оцінкою Бабака, заяви Дуки заслуговують на вивчення, а результати їхнього розгляду мають бути відкритими. Він вважає, що для врегулювання суперечностей між відомствами недостатньо внутрішніх службових розслідувань або обміну заявами у медіа.

"Ситуація потребує політичного втручання. І вимога генерала СБУ Дуки про створення парламентської ТСК, яка б розслідувала викладені ним факти, теж може бути реалізована. Головне, щоб до цієї комісії увійшли представники усіх фракцій. В тому числі опозиційних", – підкреслив Олександр Бабак.

Олександр Бабак. Фото: Facebook

До роботи тимчасової слідчої комісії він запропонував також залучити представників громадськості: ветеранських організацій, військових із бойовим досвідом та експертів у галузі кримінально-процесуального права. На його переконання, такий підхід потрібен, щоб висновки комісії отримали суспільну довіру.

Окремо Бабак наголосив на необхідності доводити кримінальні провадження до результату та звітувати про нього. Він розкритикував практику, коли затримання широко висвітлюють публічно, але подальший перебіг справи залишається поза увагою.

"Все, більше не можна заливати інфо-простір поспіхом знятими "кримінальними трилерами". Потрібно хоч одну справу довести до кінця. Найбільше суспільство дратують історії, коли із затримання робиться шоу, а через декілька місяців справу тихесенько закривають. Цих шоу ми вже бачили сотні, а конкретних посадок — жодної! Ось це і є дискримінація правоохоронної та судової системи", — резюмував військовий.

Що відомо про ситуацію з Дукою

Нагадаємо, що генерал СБУ Сергій Дука після звільнення з-під варти заперечив інкриміновані йому злочини та закликав Верховну Раду створити тимчасову слідчу комісію для вивчення діяльності НАБУ і САП. Саме після цього виступу Бабак висловився за парламентський розгляд заяв генерала.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Дуку запросили на засідання вже чинної ТСК, яку він очолює. Засідання призначили на 18 листопада о 13:00, офіційне запрошення мають надіслати 16 листопада. Генерал погодився взяти участь.

Дука є фігурантом справи "Карфаген". За версією слідства, він забезпечував захист угруповання від уваги співробітників СБУ. 6 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд узяв його під варту на 60 днів з альтернативою застави у 65 мільйонів гривень. 13 листопада повну суму застави внесли, після чого генерал вийшов із СІЗО.