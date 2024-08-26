Дві причини, чому ви бідні та в боргах: вони вбивці багатства

Ось що не варто робити, якщо хочете вирватися з боргової ями

Багато українців несвідомо заважають своєму фінансовому успіху та уникають накопичення багатства. Якщо забути про деякі моделі поведінки, можна суттєво покращити своє фінансове становище та створити основу для довгострокового матеріального добробуту.

Ви заважаєте собі вирватися з бідності, і на те є дві причини, пише Newtraderu. Розповідаємо, що заважає вам розбагатіти та як покращити ситуацію.

1. Ви живете не за коштами

Це один із головних ворогів фінансового добробуту. Постійні витрати, що перевищують ваші доходи, часте використання кредитних карток або позик для підтримки рівня життя, який ви не можете собі дозволити. Життя від зарплати до зарплати та нездатність відкладати гроші ясно свідчать, що ви живете не за коштами.

Щоб упоратися із ситуацією, почніть з того, щоб уважно відстежувати свої витрати та скласти реалістичний бюджет, що відповідає вашим доходам. Визначте пріоритети між потребами та бажаннями, і знайдіть способи скоротити непотрібні витрати.

2. Ви залежите від однієї зарплати

Обмеження себе лише одним джерелом доходу, як правило, роботою, може зробити вас фінансово вразливим. Успішні люди часто розвивають кілька джерел доходу, щоб збільшити свої фінансові можливості та забезпечити стабільність.

Розгляньте запуск додаткового бізнесу, фріланс, інвестиції в акції з дивідендами чи створення пасивних доходів через нерухомість, чи онлайн-проєкти. Раніше ми писали, як розбагатіти за невеликої зарплати.