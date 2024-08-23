Як стати багатим за маленької зарплати: бізнесмен дав три робочі поради

Ці фінансові інструменти здадуться нудними, але вони реально працюють

Коли ви читаєте про те, як стати багатим, може здатися, що це недосяжно і що тільки люди з високим доходом можуть досягти подібних цілей. Але це реалістично, якщо слідувати правильним крокам.

Американський мільйонер Раміт Сеті, який сам заробив свій статок і веде програму "Як розбагатіти" на Netflix, дав три найкращі поради, як покращити своє матеріальне становище за маленької зарплати. Про це пише cnbc.

Почніть інвестувати

Найважливіший крок до збагачення та створення багатства – почати інвестувати свої гроші. Мета — інвестувати все, що можете, щоб виробити звичку та мати на своєму боці складні відсотки.

Сеті одного разу сказав, що він вірить у заощадження 10% та інвестування 20%. Ви повинні прагнути збільшувати суму, яку ви інвестуєте, на 1% щороку. Хитрість у тому, щоб інвестувати свої гроші автоматично. Вам не потрібно бачити, як гроші залишають ваш банківський рахунок, коли ви автоматично інвестуєте свої кошти. Найважливішим кроком є постійно інвестувати на всіх рівнях доходу.

Домовитеся про кращу зарплату

Навчіться вести переговори про зарплату та отримувати стільки, скільки ви коштуєте. Якщо у вас зараз невелика зарплата, це не означає, що ви "застрягли". Як тільки ви виробите звичку послідовно інвестувати свої гроші, наступним кроком буде пошук способу збільшити свій дохід, щоб у вас було більше для інвестицій.

Найкращий спосіб збільшити свій дохід – знайти спосіб отримувати більше на роботі. Ви можете спробувати поговорити з керівництвом про підвищення зарплати або пошукати схожу посаду в іншій компанії.

На цьому етапі важливо провести дослідження та пошукати інформацію про те, скільки заробляють інші люди на подібних посадах. Ви можете звернутися до рекрутерів, щоб дізнатися про діапазони зарплат, щоб знати, чого прагнути. Вам слід прагнути постійного підвищення зарплати, щоб вона не залишалася на одному рівні роками.

Почати підробіток

Знайдіть підробіток, який принесе додаткові кошти. Оскільки ви інвестуєте свої гроші та працюєте над підвищенням зарплати, дуже важливо шукати інші варіанти заробітку. Підробіток може допомогти вам швидше досягти ваших інвестиційних цілей, а також надати ресурси, щоб побалувати себе.

Фото: freepik

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