Дерева масово заквітнули серед осені в різних куточках України: відео і причина

Користувачі мережі шоковані

Попри те, що в Україні вже майже минув вересень, погода не припиняє дивувати своєю теплотою. Так, у Дніпрі у саду чоловіка вдруге за рік зацвіло дерево — груша.

Відповідне відео зʼявилось в мережі. На ньому помітно, що маленьке дерево окутали ніжко-рожеві квітки. На ньому ще є листочки.

"22 вересня. Зацвіла груша", — каже чоловік на відео.

Користувачі мережі шоковані побаченим. Під дописом чоловіка вони написали свою думку.

Хтось думає, що не буде зими. А інші пишуть, що це гарний знак, адже може закінчитись війна.

Окрім цього, інші користувачі Тік-Ток публікують відео з цвітінням каштанів. На опублікованих знімках видно, що на каштанах зʼявився білий цвіт.

Коментатори пишуть, що це не єдиний такий випадок. У деяких людей нині цвіте бузина. також були й ті, хто писав про цвітіння крокусів.

Люди пишуть, що в Херсоні вже багато років поспіль двічі на рік цвіте каштан.

Також люди додають що теж бачили цвіт фруктових дерев. Зокрема це стосується вишні та яблуні.

Аналогічні випадки з вітінням дерев зустрічались і в інших регіонах країни. У Вінницькій області також зустрічали цвітіння каштанів та яблунь. Також у Тернополі, Луцьку, Запоріжжі.

Варто зазначити, що цвітіння деяких рослин вдруге (зазвичай восени) зустрічається все частіше. Така поведінка пояснюється тим, що аномально тепла погода восени "обманює" рослини, провокуючи повторне цвітіння. Науковці стверджують, що причиною повторного цвітіння саме каштанів є передчасне скидання листя, викликане ураженням шкідників. А осіннє цвітіння яблунь можна пояснити свого роду "гормональним збоєм" в організмі дерева, викликаного посухою, високою вологістю або іншими примхами природи.

Раніше "Телеграф" писав, що у столичному Національному ботанічному саду імені Гришка розпочалося друге цвітіння троянд.