Вы даже не догадывались: почему в СССР делать молоко в треугольничках

Бедоны и стеклянные банки ушли в прошлое

В современных супермаркетах молоко продают по большей части в пластиковых бутылках или пакетиках, однако во времена СССР были популярны треугольнички или так называемые пирамидки. Они заменили с конца 1950 почти всю стеклянную тару для молока.

"Телеграф" расскажет, почему так произошло и были ли треугольники с молоком плагиатом западного продукта.

Со времен создания СССР молоко и жидкую кисломолочную продукцию реализовывали исключительно в стеклянных бутылках, банках и бидонах. Это ведь было экономически выгодно, потому что тару использовали повторно. Однако со временем советские власти решили перейти на упаковку в форме треугольничков.

Этому способствовала популярность компании Tetra Pak. Поэтому власти СССР решили не отступать от трендов и приняли историческое решение — официально приобрести несколько производственных линий для создания инновационной упаковки в виде пирамиды "Tetra Classic".

В то же время эта новая упаковка для молока в СССР была уникальной и не считалась плагиатом. Уже тогда инженеры Tetra Pak смогли обеспечить герметичность упаковки.

Всем нам знакомая прямоугольная упаковка молока появилась на мировом рынке десятилетиями позже. Поэтому, вероятно, если бы в СССР купили технологию позже всем известных треугольничков не было.

Почему на Западе пирамидки так и не появились?

На Западе от треугольничков отказались, ведь они были не очень практичными — занимали больше места во время транспортировки, что повышало себестоимость. Например, литр молока в "тетра пак" (пирамидка) занимал почти вдвое больше места в грузовике, чем в "тетра брик" (прямоугольник).

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