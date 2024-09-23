"Крадуть гроші": навколо "Грузинського легіону" розганяють скандал, командир говорить про слід РФ (докази)

Звинувачення торкнулися і особисто Мамуки Мамулашвілі

У мережі розганяють інформацію про нібито недобросовісність "Грузинського легіону", який воює разом із українськими силами проти російських військ. Його лідерів звинувачують у "крадіжках", але самі військові вказують на російський слід таких заяв.

"Телеграф" розбирався в резонансній ситуації і дізнався деталі у командира "Легіону" Мамуки Мамулашвілі.

Про що йдеться

Ряд сторінок у соціальних мережах, які позиціонують себе як проукраїнські, почали поширювати інформацію про нібито викриття "Грузинського легіону". Наприклад, блогер, підписаний як Viktor Hnativ, заявив у своєму пості, що "Легіон" нібито збирає та краде гроші в інтернеті, і ця інформація, стверджує він, "підтвердилася". При цьому жодних доказів автор у своєму повідомленні сам не надає, а натомість направляє своїх читачів на сторінки однодумців, які публікують аналогічні звинувачення.

Крім того, Hnativ називає "Грузинський легіон" нібито "неіснуючою організацією". Варто зазначити, як пише "Українська правда", у 2016 році "Грузинський національний легіон" став частиною Збройних сил. І це був перший випадок в історії України, коли до складу ЗСУ було офіційно прийнято іноземців.

Звинувачення торкнулися й особисто командира "Грузинського легіону" Мамуки Мамулашвілі. Його автор звинувачує його в тому, що той виїхав до США разом із своїм оточенням. Все це також бездоказово.

"Їх керівник та медійне обличчя Мамука Мамулашвілі (і його оточення) поїхав за кордон у США. Бо, звичайно, багато і страшно хворіє", — пише автор.

Що каже командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі

Насамперед військовий спростував заяву про нібито його виїзд до США, поговоривши з нашим кореспондентом по відеозв’язку.

"Якщо в США є таке, то я дуже сумніваюся, що я в США", — коментує він.

Також командир розповів про своє здоров’я, підтвердивши, що його справді раніше отруїли. Нагадаємо, що інформація про його отруєння з’явилася у червні 2024 року. Тоді ж військовий у задовільному стані звернувся до правоохоронних органів.

Про ситуацію зі звинуваченнями у крадіжці

Військовий вважає, що історія зі звинуваченнями на адресу "Грузинського легіону" є "частиною російської пропаганди". Її джерелом Мамука називає колишнього журналіста видання KyivPost Джея Бічера. За даними Мамулашвілі, зараз видання припинило співпрацю з ним.

"KyivPost сказав, що його вигнали, тому що він був провокатором", — сказав "Телеграфу" Мамука, додаючи, що ця людина може досі перебувати в Україні.

За словами Мамулашвілі, все почалося з того, що Бічер написав провокаційну статтю, мовляв, Мамука Мамулашвілі не був отруєний і втік за кордон з грошима. При цьому, зазначає військовий, цю статтю опублікували на британському сайті "UkraineToday" з доменом, яким часто користуються російські спецслужби.

"Це чистої води російська пропаганда. Вони почали це поширювати, а потім її підхопило грузинське державне телебачення, яке вже посилається на цього Джея Бічера. Всі посилаються на нього, кажучи, що українське видання зробило скандальну заяву... Ви розумієте, що це дискредитація, репутаційна удар. І добре продуманий удар. Тобто цим не якісь діти займалися.", — зазначає він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві назріває скандал навколо "похоронної мафії".