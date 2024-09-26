"Меня ТЦК и полиция не останавливает": известного шоумена обвинили в странном поведении, он ответил

Виктор Андриенко дал комментарий "Телеграфу"

Известная книжная блогерша Татьяна Гонченко обвинила украинского шоумена Виктора Андриенко в хамстве.

В четверг, 26 сентября, на киевском фестивале "Книжкова країна" Гонченко посетила встречу, где говорили о роли бизнеса в поддержке украинского языка и культуры. Одним из приглашенных гостей был известный актер.

"Один мужчина пытался всех силой пересадить поближе к спикерам. Тон был такой: "Давай, красивая, садись туда, давай, давай, быстро, туда садись. И ты, красивый мальчик, пересаживайся поближе. Я не буду кусаться, ты же не женщина". Пока я офигивала, что вообще происходит, он подошел и ко мне. Я сказала, что мне удобно и здесь, но он схватил мой рюкзак и пробовал его перенести на другой ряд. На слова "Вы считаете нормальным такой тон?", говорит "Ты молодец, никто не решается меня остановить, ни полиция, ни ТЦК, а ты остановила", — написала блогерша в своем Telegram-канале "Непозбувний книгочитун".

По словам Татьяны Гонченко, она поняла, что это был именно Виктор Андриенко. "Наверное, решил, что это стендап такой, и мы должны были быть восторженны, что вообще его видим. Что-то я отвыкла от такого тона и такого хамства на публичных мероприятиях", — добавила блогерша.

"Телеграф" связался с Заслуженным артистом Украины за комментарием. По словам Андриенко, реакция Татьяны Гонченко его удивила.

"Я предложил переставить ее рюкзак, потянулся за ним, но она сказала "нет". Поэтому я извинился, и она улыбнулась. И почему она так "возмутилась", что позволила поцеловать руку на прощание?.. Интересно, что 20 присутствующих людей улыбнувшись на мои слова, сели поближе к спикерам, потому что мы же пришли общаться. Хочется спросить, почему после нашего диалога — через 5 минут наконец-то официально началось мероприятие, девушка кроме этого общения ничего не написала?! Это ее жизнь и путь, мы же не знаем, какая была причина возмущения, может, ужасная реальность в ее жизни", — прокомментировал шоумен.

Татьяна Гонченко. Фото: Фейсбук atanoissapa

Ранее "Телеграф" рассказывал о коллеге Андриенко по сцене Владимире Быстрякове. Известно, что артист уехал из Украины. Также автор музыки к "Острову сокровищ" имеет очень молодую жену.