Пять бережливых привычек миллионера, от которых он никогда не откажется

От этой экономии не отказывается даже человек, заработавший свой миллион

Идея финансовой независимости может казаться недосягаемой мечтой, которую реализовать удается лишь единицам. Впрочем, есть реальные примеры, когда обычный человек вырывается из бедности и становиться миллионером.

Американец Джонатан Санчес — соучредитель Parent Portfolio, пишет cnbc, где он помогает людям взять под контроль свое финансовое будущее и построить богатство для следующего поколения. Он был воспитан бережливой мамой, которая наделила его привычками эффективной экономии. Благодаря им он стал миллионером в 30 лет.

5 бережливых привычек миллионера

Я постоянный посетитель местной библиотеки. Это место, которое предлагает много фантастических бесплатных ресурсов, полезных курсов, о которых многие люди, возможно, и не знают. Я варю себе кофе сам. Покупать напиток каждый день может быстро превратиться в дорогую привычку. Это никак не экономит деньги и утреннее время. Я занимаюсь самостоятельным ремонтом. Если дома что-то ломается, попробуйте это починить сами. Бережливость заключается не только в экономии денег, но и в заботе о вещах, которыми мы владеем. Я осторожен со своей кредиткой. Берите деньги с кредитной карты только тогда, когда заложите эти расходы в бюджет и будете уверены, что у вас есть наличные в банке. Я покупаю только подержанные автомобили. Инвестируйте в регулярное техническое обслуживание авто и проявляйте должную осмотрительность, когда устройства изнашиваться. Если замена какой-то части оказывается дороже самого автомобиля, лучше заменить авто на поддержанный вариант в хорошем состоянии.

Напомним, что можно существенно улучшить свое финансовое положение даже при небольшой зарплате. Ранее "Телеграф" писал, какие привычки делают вас бедными.