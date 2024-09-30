Так роблять бідні люди: пʼять звичок, через які ви ніколи не розбагатієте

Намагайтеся позбутися цих звичок, щоб покращити фінансове становище

Звички мають вирішальне значення у нашому житті, бо від них залежить, що ми матимемо згодом. Так, одні люди впевнено рухаються до цілей, добре себе почувають та здійснюють всі мрії. Тоді як інші постійно скаржаться й не можуть вийти з цього заплутаного кола.

Вся справа у наших щоденних діях, які або йдуть нам на користь, або погіршують становище. Тому важливо усвідомлювати, що ж нам заважає на шляху до фінансового процвітання. "Телеграф" наведе кілька звичок, які ведуть до бідності.

Економія на важливих речах

Є категорія людей, які шукають скрізь найдешевше, аби заплатити малу ціну. Йдеться, наприклад про їжу. Так, можна придбати неякісні продукти, які в перспективі спричинять проблеми зі здоров'ям. Й тоді доведеться заплатити значно більше, щоб вилікувати певну хворобу.

Або ж людина купує найбюджетніший одяг, який досить швидко може зноситися або викликати дискомфорт. Тоді доводиться купувати новий, витрачаючи кошти знову. Недарма існує приказка, що жадібний завжди платить двічі. Натомість забезпечені люди одразу купують все якісне, яке буде довго служити або приносити користь.

Постійні скарги

Керівництво — погане, держава не забезпечує, місто — замале, щоб жити краще — ось такі речі часто можна почути з уст людей, яким не виходить вийти на новий рівень. Вони роблять винними у своїх невдачах інших людей й водночас не намагаються щось змінити.

Натомість успішні люди завжди концентруються на можливостях для розвитку й не бояться зазнати невдачі. Тоді як люди, які перебувають у скрутному матеріальному стані, можуть триматися за примарну стабільність й нічого не змінювати.

Витрачання часу

Успішні люди завжди цінують свій час, бо розуміють, наскільки це вартісна інвестиція в сучасному світі. Тому вони не будуть по кілька годин переглядати примітивні серіали, пліткувати та обговорювати одне й те ж чи скролити весь день соцмережі. А от бідним людям характерні ці речі, аби "вбити час". При цьому вони не отримують жодної користі з таких дій, крім відчуття втоми й нудьги.

Кредити

Обставини в житті бувають різні, й інколи доводиться позичати у банку певну суму на лікування або інші важливі речі. Однак, окрім того, що ви стаєте боржником, то ще й виплачуєте відсотки цій організації, даючи заробити. Тому варто відмовлятися від такого способу розв'язання проблеми. Думайте над тим, як отримати додаткове джерело доходу та формувати фінансову подушку.

Тотальна жадібність

Існують люди, яким шкода вкладати кошти в хорошу освіту, в нове навчання, у власний бізнес. При цьому їм нормально кожного дня купувати каву з собою, обідати в кафе та витрачатися на брендові речі. Тут питання — у пріоритетах, оскільки часто на миттєві задоволення гроші знаходяться. А насправді важливо інвестувати в те, що може принести прибуток у майбутньому.

Раніше "Телеграф" розповідав про звички, які допоможуть вам витрачати менше коштів. Натомість зможете заощадити на те, про що давно мріяли.