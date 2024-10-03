Як мати більше коштів: хитрощі від заможних людей, які діють
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Грошей стане більше, якщо дотримуватися цих порад
Фінанси відіграють дуже важливу роль в житті кожної людини. Наш світ є матеріальним і у ньому за все потрібно платити. Щоб коштів на все вистачало й ще залишалися, важливо позбутися шкідливих звичок щодо грошей.
Забезпечені люди мають особливі підходи до коштів, що дозволяє їм не просто зберігати їх, а ще й примножувати. Грамотно розпоряджатися грошами допоможуть поради від Bright Side.
- Зазвичай люди, які достатньо обізнані у фінансах, керуються правилом 24 годин. Тобто, перед тим як робити покупку, вони подумають 1 добу, чи справді їм потрібна ця річ або щось інше. І тільки після ретельного зважування ухвалюють рішення.
- Чітке розуміння свого бюджету допомагає багатіям не витрачати зайвий раз. Так, вони ділять свої витрати таким чином: 50/30/20 (50% – оплата житла, комунальні послуги, харчування, 30% – щось для себе, 20% – заощадження.
- Якщо щось зламалось, фінансово грамотні люди не поспішатимуть викидати цей предмет. Вони обов'язково звернуться до майстра, аби спробувати зремонтувати.
- Розпродажі — хороший спосіб зекономити кошти. Слідкуйте за зниженням цін у супермаркетах, магазинах одягу та побутової техніки. Це допоможе не переплачувати на таких речах, а решту коштів можна відкласти.
- "Готівкова" дієта. Коли ми знаємо, що будемо оплачувати покупку банківською карткою, то завжди є ризик придбати більше. Натомість коли беремо з собою обмежену суму, то чітко в неї вкладаємось.
- Пишіть список покупок. Це допоможе уникнути зайвих витрат, адже будете розумієте, що вам конкретно потрібно.
- Заможні люди ніколи не економлять на якісному відпочинку. Вони розуміють, що це важливо, оскільки хороший релакс відновлює сили та додає натхнення. Й тоді є енергія заробляти більше.
- Економія на власному здоров'ї — найгірше, що може бути. Тому потрібно правильно харчуватися, займатися спортом і проводити час на свіжому повітрі. Адже коли ми здорові, тоді є бажання працювати та йти до своїх цілей, у тому числі фінансових.
Раніше "Телеграф" писав, через які звички ви втрачаєте всі кошти та накопичення. Деякі дії спустошують ваш гаманець.