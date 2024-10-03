Як мати більше коштів: хитрощі від заможних людей, які діють

Грошей стане більше, якщо дотримуватися цих порад

Фінанси відіграють дуже важливу роль в житті кожної людини. Наш світ є матеріальним і у ньому за все потрібно платити. Щоб коштів на все вистачало й ще залишалися, важливо позбутися шкідливих звичок щодо грошей.

Забезпечені люди мають особливі підходи до коштів, що дозволяє їм не просто зберігати їх, а ще й примножувати. Грамотно розпоряджатися грошами допоможуть поради від Bright Side.

Зазвичай люди, які достатньо обізнані у фінансах, керуються правилом 24 годин. Тобто, перед тим як робити покупку, вони подумають 1 добу, чи справді їм потрібна ця річ або щось інше. І тільки після ретельного зважування ухвалюють рішення.

Чітке розуміння свого бюджету допомагає багатіям не витрачати зайвий раз. Так, вони ділять свої витрати таким чином: 50/30/20 (50% – оплата житла, комунальні послуги, харчування, 30% – щось для себе, 20% – заощадження.

Якщо щось зламалось, фінансово грамотні люди не поспішатимуть викидати цей предмет. Вони обов'язково звернуться до майстра, аби спробувати зремонтувати.

Розпродажі — хороший спосіб зекономити кошти. Слідкуйте за зниженням цін у супермаркетах, магазинах одягу та побутової техніки. Це допоможе не переплачувати на таких речах, а решту коштів можна відкласти.

"Готівкова" дієта. Коли ми знаємо, що будемо оплачувати покупку банківською карткою, то завжди є ризик придбати більше. Натомість коли беремо з собою обмежену суму, то чітко в неї вкладаємось.

Пишіть список покупок. Це допоможе уникнути зайвих витрат, адже будете розумієте, що вам конкретно потрібно.

Заможні люди ніколи не економлять на якісному відпочинку. Вони розуміють, що це важливо, оскільки хороший релакс відновлює сили та додає натхнення. Й тоді є енергія заробляти більше.

Економія на власному здоров'ї — найгірше, що може бути. Тому потрібно правильно харчуватися, займатися спортом і проводити час на свіжому повітрі. Адже коли ми здорові, тоді є бажання працювати та йти до своїх цілей, у тому числі фінансових.

Раніше "Телеграф" писав, через які звички ви втрачаєте всі кошти та накопичення. Деякі дії спустошують ваш гаманець.