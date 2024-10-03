Как иметь больше денег: хитрости от состоятельных людей, которые действуют
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Денег станет больше, если следовать этим советам
Финансы играют очень важную роль в жизни каждого человека. Наш мир — материальный и в нем за все нужно платить. Чтобы денег на все хватало и оставалось, важно избавиться от вредных привычек относительно денег.
Обеспеченные люди имеют особые подходы к средствам, что позволяет им не просто хранить их, но и приумножать. Грамотно распоряжаться деньгами помогут советы от Bright Side.
- Обычно люди, достаточно осведомленные в финансах, руководствуются правилом 24 часов. То есть, перед тем как совершать покупку, они подумают одни сутки, действительно ли им нужна эта вещь или что-то другое. И только после тщательного взвешивания принимаются решения.
- Четкое понимание своего бюджета помогает богачам не тратить лишний раз. Так, они делят свои расходы следующим образом: 50/30/20 (50% – оплата жилья, коммунальные услуги, питание, 30% – что-то для себя, 20% – сбережения.
- Если что-то сломалось, финансово грамотные люди не будут спешить выбрасывать этот предмет. Они обязательно обратятся к мастеру, чтобы попытаться отремонтировать.
- Распродажи – хороший способ сэкономить средства. Следите за снижением цен в супермаркетах, магазинах одежды и бытовой техники. Это поможет не переплачивать на таких вещах, а остальные средства можно отложить.
- "Наличная" диета. Когда мы знаем, что будем оплачивать покупку банковской картой, всегда есть риск приобрести больше. В то время как берем с собой ограниченную сумму, то четко в нее вкладываемся.
- Пишите список покупок. Это поможет избежать лишних трат, ведь будете понимать, что вам конкретно нужно.
- Состоятельные люди никогда не экономят на качественном отдыхе. Они понимают, что это важно, поскольку хороший релакс восстанавливает силы и вдохновляет. И тогда есть энергия зарабатывать больше.
- Экономия на собственном здоровье – самое худшее, что может быть. Поэтому нужно правильно питаться, заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе. Ведь когда мы здоровы, тогда есть желание работать и идти к своим целям, в том числе финансовым.
Ранее "Телеграф" писал, из-за каких привычек вы теряете все средства и накопления. Некоторые действия опустошают ваш кошелек.