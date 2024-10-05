Комусь - майже літо, а десь - дощі та холод: прогноз погоди на вихідні

Погодні умови в Україні будуть дуже різними

Перші вихідні жовтня будуть відзначені контрастною погодою. В частині України утримається "літня" погода, в іншій буде справжня осінь.

Як пояснив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, через прихід повітряних мас з півдня, в Україні утримається аномально тепла погода на Лівобережжі та у південно-східній частині. Натомість на заході, та місцями у північних та південних регіонах будуть дощі з туманами та прохолодою.

Погода у суботу, 5 жовтня

Захід

Вдень прогнозуються короткочасні дощі, місцями з грозами. У денні години повітря прогріється до +11…+16 градусів.

Північ

У північних областях — помірні дощі. Можливий туман. Вдень термометри показуватимуть +16…+21 градус.

Центр

Істотних опадів не прогнозується, мінлива хмарність. Лише на заході Черкащини вдень дощитиме. Температура повітря вдень буде майже літньою — 22-27 градусів вище нуля.

Південь

Субота буде теплою, сонячною та сухою. В денні години повітря прогріється до +23…+28 градусів.

Схід

Прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень сягне

+22…+27 градусів.

Погода у неділю, 6 жовтня

Захід

Вночі очікуються дощі, подекуди сильні, місцями з грозами. Вдень в деяких районах також дощитиме, ймовірні також тумани. Вночі буде 8-13 градусів із позначкою "плюс", вдень повітря прогріється до +10…+15.

Північ

Усю добу можливі короткочасні дощі з грозами. Лише у Сумській області без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +11…+16 градусів, в денні години буде 21-26 градусів із позначкою "+".

Центр

Хмарно із проясненнями, вночі без істотних опадів. В денний час дощі з грозами пройдуть у Черкаській та Кіровоградській областях. В нічні години температура повітря буде на рівні +11…+16, а вдень воно прогріється до +22…+27.

Південь

Дощі пройдуть вранці та вдень на Одещині та Миколаївщині, місцями грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть 14-19 градусів тепла. В денні години +21…+26, у Криму повітря прогріється до +28 градусів.

Схід

Неділя буде практично літньою — сонячно та сухо. Вночі прогнозується 9-14 градусів вище нуля, а вдень буде +24…+29 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку область вже днями очікують перші заморозки. Вони прогнозуються вже 7-10 жовтня.