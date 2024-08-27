Які стосунки були у родині вбитої Фаріон: найближча подруга розставила всі крапки над "і"

В Ірини з донькою була єдність на всіх рівнях

За кілька тижнів до своєї смерті мовознавиця Ірина Фаріон зустрічалась з колишнім чоловіком Остапом. Вона мала теплі стосунки з онуками та донькою, та чи поширювалась її любов на чоловіків сім'ї?

На це питання дала відповідь найближча подруга загиблої Оксана Микитюк в інтерв’ю OBOZ.UA. За її словами, Ірина Фаріон дуже любила свою доньку, яка з дитинства була розумною та турботливою.

Так, пані Оксана згадує, що будучи малою, певно клас п'ятий, Софійка несла додому велику торбу з маминими чоботями з ремонту.

"Софійка була для неї дивом, найбільшим щастям, яке вона просто обожнювала, любила до нестями. І та їй давала повну віддачу. В них була єдність на всіх рівнях, гармонія цілковита. Ірина називала доню і Софійка, і Софієчка, і Софіярочка, і Софочка", — каже Митюк.

Коли донька Фаріон дорослішала її мама та бабця молися за те, щоб майбутній обранець Софії був "національним та релігійним" як і вся їх родина. За словами Оксани, мати Ірини Фаріон, Ярослава Степанівна, вимолила такого чоловіка, яким став Василько.

"Він абсолютно відповідав тій життєвій дорозі, якою йшли Ірина та її Софійка. Тому, коли почалася війна, що зробив чоловік, якого моя подруга називала своїм сином? Пішов на війну", — додає колежанка Фаріон.

Своїх онуків Ірина дуже любила і, проводячи з ними час, часто купувала все що вони просили. Проте Єва та Дмитрик, названий на честь тата Ірини Фаріон, за словами пани Оксани, чемні та виховані, тому не просили у неї забагато.

"Я бачила, як вона впливає на суспільство, змінює свідомість людей, як намагається допомогти онукам стати, як казала її мама, національними та релігійними", — сказала Митюк.

Подруга загиблої додала, що навіть з колишнім чоловіком Остапом Ірина мала гарні стосунки. І після початку війни він пішов на фронт, а його контакт загубився. Мовознавиця переймалась цим і все поривалась відновити зв'язок.

"Але потім, на превелике щастя, Остап сам зателефонував до Софійки, коли прийшов у відпустку. Тоді вони втрьох і зустрілися. Це сталося за три тижні до загибелі Ірини", — додає Митюк.

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