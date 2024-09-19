Донька Фаріон зціпилась з матір'ю підозрюваного у вбивстві в суді: "Я теж боюсь за своє життя" (відео)

Адвокату підозрюваного не вдалось переконати суд

Підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон Вячеслава Зінченка суд залишив під вартою на 6 місяців. Під час засідання мати обвинувачуваного встигла поспілкуватись з донькою Фаріон — розмова була коротка.

На відео, яке опублікували Новини.LIVE Львів, зафіксована ця перепалка. Мати підозрюваного звернулась до Софії з проханням не говорити грубо з її сином та не нападати на нього.

Своєю чергою донька показала фото вбитої і сказала: "Шановна пані, з вами спілкуватися, як донька вбитої, я не буду". Проте люди у залі суду до прохання матері Зінченка поставились критично, адже вигукували, що розмовляти дозволено і цілком законно.

"Розмовляти не заборонили, але таким чином, як пані Софія розмовляє, то заборонили", — сказала вона.

Після цього жінка запитала у доньки Фаріон, чого вона так впевнена у причетності її сина до злочину. На це постраждала сторона не відповіла нічого.

Зауважимо, що під час засідання Галицького районного суду В'ячеслава Зінченка залишили під вартою до 26 січня 2025 року. Запобіжний захід обрали на 6 місяців.

Адвокату Зінченка Ігорю Сулимі не вдавалось переконати суддю змінити рішення, мотивуючи це небезпекою для життя свого підопічного.

Після засідання донька Фаріон заявила, що боїться за своє життя, особливо зараз, коли йде війна.

Нагадаємо, що підозрюваного у вбивстві 18-річного В’ячеслава Зінченка 25 липня затримали у Дніпрі. Наступного дня суд обрав запобіжний захід хлопцю — три місяці тримання під вартою без права внесення застави. Молодик не визнає своєї провини. Його батьки також не вірять, що син міг вбити і називають його патріотом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що донька Ірини Фаріон зробила нові заяви в суді.