Була милою дівчинкою: як виглядала у дитинстві нардеп Мар’яна Безугла (фото)

Скандальний політик народилася у заможній родині

Народний депутат Мар’яна Безугла, яку нещодавно позбавили посади заступника голови Комітету з нацбезпеки, неодноразово ставала фігурантом скандалів через свої гучні висловлювання, в яких відкрито критикує українських військових.

36-річний політик любить селфі й не раз розміщувала у соцмережах не лише спірні пости, а й особисті фото. Однак далеко не всі знають, як виглядала Мар’яна Безугла у дитинстві та юності.

Як виглядала Мар’яна Безугла у дитинстві

Нардеп народилася у Києві у заможній родині. Її батько Володимир Безуглий — власник численних активів, зокрема Київський завод "Граніт". Був співзасновником Фонду для пенсіонерів МВС з 1990-х по 2022 рік. А мама Мар’яни, Валентина Терещенко — лікарка, яка раніше була завідувачкою кафедри в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.

Медуніверситет згодом закінчила і сама політик. До цього Безугла навчалася у київській гімназії ім. Лесі Українки, де здобула золоту медаль. Судячи з фото, Мар'яна була милою дитиною.

Мар’яна Безугла відзначає День Конституції України. Фото: Facebook

Мар’яна Безугла в юності

Фото: Facebook

Також відомо, що Безугла закінчила Українську військово-медичну академію. За даними відкритих джерел, вона спочатку працювала в поліклініці, а потім перейшла до проєктного офісу реформ Міністерства оборони України, де займалася питаннями медичного забезпечення Збройних сил України.

Безугла закінчила Богомольця. Фото: Facebook

У 2019 році Безугла була обрана народним депутатом. У квітні 2024 року політик пожартувала над заявою Петра Порошенка знову балотуватися у президенти України. Користувачі мережі пост Безуглою сприйняли неоднозначно.