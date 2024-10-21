Что будет с миллионами, которые конфисковали у главы МСЭК Хмельницкого

Были предложены два способа дальнейшего развития событий

Активисты Центра противодействия коррупции рассказали, как поступить с миллионами долларов, найденных во время обысков у теперь уже экс-главы МСЭК Хмельницкого Татьяны Крупы.

Об этом сообщается на странице центра в Facebook. Были предложены два способа: конфискация через уголовное производство или конфискация по процедуре ЦПК.

По мнению антикоррупционеров, в первом случае можно довести дело до суда и приговора, но затем ситуация может затянуться на несколько лет и результат будет не ясен.

В ЦПК настаивают на втором варианте развития событий. Речь идет о более облегченной процедуре конфискации незаконных активов по сравнению с вышеупомянутым уголовным производством.

Расследователи приводят в пример конфискацию активов на 3,6 млн гривен, которые принадлежат председателю Васильковского суда Киевской области Ковбелю. У него решили конфисковать часть стоимости квартиры площадью 142 квадратных метра в столичном ЖК "Изумрудный" — данная недвижимость была записана на тещу.

По мнению Центра противодействия коррупции, миллионы долларов, найденных у Крупы, могли бы пойти на финансирование Сил обороны Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Минздрав Украины провел проверки решений об установлении инвалидности, принятых Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссией. В результате были отменены прежние выводы в отношении 74 военнообязанных.