Ляшко розповів, чи піде він у відставку через ліквідацію МСЕК (відео)

Він наголосив, що не займався кадрами у МСЕК

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не планує йти у відставку через ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). За його словами, керівники МСЕК не перебувають у підпорядкуванні МОЗ.

"Ми, як Міністерство охорони здоров'я є регулятором. Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕК … Повірте, заяву написати, напевно, простіше, ніж реформувати МСЕК", — зазначив він.

Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів із головами МСЕК президент Володимир Зеленський після засідання РНБО ухвалив рішення ліквідувати усі медико-соціальні експертні комісії по Україні до кінця цього року. На виконання цього рішення Ляшко звільнив керівництво Центральної МСЕК.

Як повідомляв "Телеграф" 4 жовтня, ДБР повідомило про викриття керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Це призвело до подальшої масштабної перевірки МСЕК у різних галузях. Як з’ясувалося, випадок виявився далеко не поодиноким. Ситуація навколо МСЕК набула широкого резонансу.