У Києві пропонують "гроботерапію" для тих, хто втратив волю до життя (фото)

Проте за реальну смерть клієнта відповідальності не несуть

У Києві почали пропонувати послуги так званої "гроботерапії", а бонусом до цього всього пропонують "катання містом у труні". Люди, надаючи таке запевняють, що це змінить життя.

Відповідне оголошення зʼявилось на одному з сайтів продажу речей. Авторка пише, що це буде інсценуванням поховання.

"У нас є все, щоб ви відчули себе щасливим небіжчиком", — йдеться в тексті оголошення.

Вартість такої послуги зазначена 5 тисяч доларів. Серед послуг: лежання в труні, забивання труни цвяхами, родичі та друзі вимовлять свої некрологи, опускання труни в землю та присипання землі, закопування, поминки з пиріжками, плакальниці.

У списку були й навіть пункти священника, супровід церемонії професійними психотерапевтами, а також відео похорон у подарунок.

В коментарі до оголошення пишуть, що цей досвід незабутній і буде чим здивувати оточення. Що цікаво, там підкреслюють, що за смерть клієнта під час фейкового похорону виконавець відповідальності не несе.

Авторка оголошень пішла далі та опублікувала відповідні фото. На опублікованих кадрах помітно, що посеред вулиці стоїть труна, в ній лежить людина, а також поруч стоять близькі.

Раніше "Телеграф" писав, як довірливих українців "розводять" на тисячі доларів.