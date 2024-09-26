І Тису перепливати не треба? Як довірливих українців "розводять" на тисячі доларів

Ділки вигадали нову схему, але наївних ухилянтів чекатиме розчарування

В Україні триває мобілізація, а разом з нею невтомно працюють винахідники "темних схем" для виїзду за кордон. В інтернеті безліч сайтів з обіцянками допомоги за кілька тисяч доларів.

Оскільки пропозиція підробити висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) незаконна, то і контракту з охочим втекти від мобілізації ніхто не підпише. Втрата коштів буде найоптимістичнішим варіантом розвитку подій. Що може статися — розповідаємо далі.

Хто пропонує такі послуги

"Телеграф" знайшов один із таких сайтів від таких собі "Tolochko Co". Перший цікавий момент — організація "Tolochko Co" лише посередник і виступає гарантом між клієнтом і виконавцем послуг. Другий момент — це начебто громадська організація з Німеччини, а може і взагалі ніяка не організація.

На сайті жодної юридичної адреси, лише просто історія про якусь Анну, яка мала проблеми з законом, виїхала та живе в Німеччині. На уточнювальне питання нам підтвердили, що працюють неофіційно.

Також на сайті є загадковий підпис:

"Ми не є юридичною компанією. Ми діємо вже тоді, коли юридичні компанії безсилі вам допомогти. У нас свої методи".

Третій момент — з вами не підпишуть контракту, це також прописано на сайті окремим реченням. Що ж тоді є гарантією? У загадковій організації пишуть, що клієнт вносить гроші на рахунок в особистому кабінеті на сайті. Там вони нібито "заморожені" до моменту перетину кордону. Тобто, те, що гроші знаходяться у ділків — це і є гарантією ще й 100%. Просто вони "заморожені".

Ціна питання

Ділки пропонують на вибір одну із трьох схем виїзду за кордон, вони різні за цінами та "рівнями складності":

1800 євро (2004 долари ) із передплатою 900 євро,

(2004 долари із передплатою 900 євро, 6000 євро (6681 долар) із передплатою 2500 євро,

(6681 долар) із передплатою 2500 євро, 4000 євро (4454 долар) із передплатою 2000 євро.

Враховуючи, що курс євро в останні дні сягнув вгору, то ділки отримають від 83 тис. грн до 276 тис. грн з одного клієнта.

Усі розрахунки відбуваються безготівково через сайт у гривні чи криптовалюті. З людини знімають якусь частину суми і кажуть, що вона "заморожена" до часу, як виконавець перевезе клієнта.

Сумнівні варіанти

В усіх трьох опціях військовозобов’язаним пропонують приїхати в Одесу, Львів чи Чернівці. Це, за легендою, точка зустрічі, від якої клієнта "вестимуть" до кордону, адже ділки стверджують, що мають своїх людей на КПП з трьома різними країнами Молдовою, Польщею та Румунією.

Якщо вам ще не стало смішно від плану подорожі в Одесу без документів та "своїх прикордонників, що вдають перевірку документів", то далі історія ще неймовірніша.

Схема 1.

За 1800 євро клієнту 1-2 дні оформляють фейкові "документи для перетину КПП" — вони нібито підтверджують списання з військового обліку за станом здоров'я. Насправді це підроблений висновок ВЛК. Підробка документів — це вже кримінальна відповідальність.

"Наші люди на КПП не перевірятимуть ці документи за базою даних, а лише вдаватимуть, що проводять стандартну процедуру", — кажуть в організації, бо рішення медичної комісії не внесене до бази даних. Клієнта також запевняють, що нібито документи на руки передадуть за кілька годин до перетину КПП. Перетин КПП здійснюється на автомобілі "компанії", запевняють у "громадській організації".

Ціна: 900 євро треба заплатити після зустрічі та передачі клієнту "готових документів" на руки. Ще 900 євро оплачується вже за кордоном. Але насправді шахраїв жертва так і не побачить, а гроші попросять скинути раніше.

Схема 2.

Це найдорожча схема, де людину кинуть вже на 6000 євро. Пропонують списати як непридатного до військової служби. Людина нібито отримає:

висновок ВЛК про непридатність з виключенням з обліку.

"тимчасове посвідчення військовослужбовця де буде зазначено виключення з обліку",

"дозвіл від ТЦК на виїзд з України".

Людину попросять заплатити 2500 євро і чекати 3-4 тижні. Опис того, що обіцяють, як то кажуть, крінжовий: це "віртуальне лікування, медкомісія, скрізь не треба особиста присутність".

"Ми періодично змінюємо місто ТЦК, через яке ви будете зняті з обліку. Інформацію про ТЦК, через який все здійснюватиметься, ви отримаєте від куратора. Ви віртуально перебуватимете на лікуванні у лікарні. На основі висновків проводиться медична комісія", — кажуть ділки.

Організатори схеми пишуть, що діагнози у різних клієнтів різні, щоб не привертати уваги незвичайними статистичними даними з ТЦК різних областей. Після зарахування ще 3500 євро клієнт "отримує готові документи на руки". Або ж йому запропонують сплатити залишок суми при отриманні документів на пошті чи при "особистій зустрічі у Львові".

Схема 3.

Нібито виїзд з України за системою "Шлях" абсолютно легально. Обіцяють зробити з людини волонтера і відправити до Польщі через Краковець.

Спочатку попросять сплатити 2000 євро, а після цього з людиною зв'яжеться куратор-шахрай. Протягом 1 тижня клієнт нібито вноситься до системи "Шлях", після чого може на законних підставах пересуватися Україною, не побоюючись співробітників ТЦК. Враховуючи те, що до "Шляху" його насправді ніхто не внесе, то пересуватиметься він країною абсолютно без документів на свій страх та ризик.

Шахраї просять поїхати у Львів без документів та обіцяють, що решту 4000 євро людина заплатитт вже за кордоном. Однак насправді знаходяться "непередбачувані обставини" та звісно, що гроші просять раніше.

Як працюють схеми обману

Ми вигадали клієнта-ухилянта: це чоловік 30 років з Києва без жодних військово-облікових документів. Далі поцікавились у шахраїв, як саме будемо втікати. У відповідь отримали пропозицію зустрітися у Львові, де киянину дадуть стосик документів (фейковий висновок ВЛК), після чого "їхні люди" на авто повезуть клієнта до Польщі.

Але уявному втікачу запропонували поїхати у Львів з Києва через всі блокпости, а далі взяти підроблений документ і показати його представникам влади. Пропозиція, від якої можна відмовитися. Тому ми вирішили поцікавитися, як працюють варіанти дорожче.

Нам запропонували варіанти 2 та 3, там нібито наш віртуальний ухилянт стане зареєстрованим у якійсь базі даних, що дасть можливість вільно пересуватися країною.

"Телеграф" також ознайомився із відгуками про цю компанію. Як і очікувалося, це шахраї, які виманюють гроші та зникають. За три-чотири години до перетину кордону у вас просять всю суму й більше ніколи не виходять на зв’язок.

Також важливо, що громадянин ділиться своїми даними з сумнівними людьми: паспортом, ID-картою, номером телефону, датою народження. Якщо ця інформація опиняється в руках не тих людей, потім можуть виникнути серйозні проблеми.

Втрата грошей, ТЦК, штраф, в’язниця: що отримає клієнт насправді

Руслан Пронін, адвокат з кримінального права Адвокатського об'єднання Актум, оцінив для "Телеграфа" можливі ризики співпраці з такими ділками. По-перше, навіть своїх фейкових документів можна не побачити — гроші заберуть і зникнуть.

Якщо ж людина отримає сумнівні папірці поштою і все ж будете їх показувати представникам влади, то є ризик зацікавити поліцію. А саме за статтею про підроблені документи, й це у найкращому випадку.

"Людина, яка отримала документи і буде їх використовувати — це буде вважатися використанням підробленого документа. Стаття 358 Кримінального кодексу України", — каже Руслан Пронін.

Тобто, людина має військово-обліковий документ, де прописано, що є відстрочка, на яку вона права насправді не має.

"Якщо людина не проходила лікарів на ВЛК, а в неї є висновок у ВЛК, то документ у будь-якому разі підроблений. Тим більш, якщо там зазначено, що він хворіє якимись певними захворюваннями. Тут ті ж документи можна елементарно перевірити. Є Helsi, куди всі лікарі заносять стосовно особи якісь діагнози, відвідування лікарів, перебування на лікуванні і таке інше. Зараз є бази даних і можна перевірити, де він лікувався, спитати, чого поставили такі діагнози. Бо ВЛК ж діагнози сама не ставить", — каже адвокат.

Якщо компанія справді є посередником і ділиться коштами з виконавцями у державних структурах, то клієнтові цих контор загрожує відповідальність за давання хабаря.

Військовий адвокат Сергій Дубок розповів "Телеграфу", що навіть якщо якимось чином перетнути кордон вдасться, то потім можуть бути неприємності.

"Ми не радимо такими послугами користуватись, тому що гарантій юридичних ви не будете мати, та окрім витрачених своїх коштів та часу будете мати відповідальність за порушення закону", — каже адвокат.

Адміністративна — ст. 204-1 КУпАПу (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону), що тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (а це від 302 800 тисяч до 757 000 тисяч гривень) або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення

від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення Кримінальна — ст. 358 Кримінального кодексу України (ККУ) – підроблення документів для перетину кордону. Передбачені штрафні санкції 17 тис. гривень або обмеження волі .

– підроблення документів для перетину кордону. Передбачені штрафні санкції 17 тис. гривень або . Також стаття 369 ККУ – це пропозиція неправомірної вигоди представникам правоохоронних органів. Залежно від випадку штраф від 757 000 тисяч гривень, або навіть ув'язнення від 2 до 10 років, іноді можна дохабарюватися до конфіскації майна.

"Отже, покаранням за нелегальний перетин кордону може бути штраф, обмеження/позбавлення волі. Все залежить від кожного конкретного випадку та інкримінованої статті. Варто зауважити, що нелегальний пропуск особи через кордон передбачає відповідальність незалежно від того, вдалося особі перетнути кордон чи ні", — каже Дубок.

Адвокат рекомендує перш ніж користуватися такими сумнівними послугами проконсультуватися з юристами, адвокатами, зателефонувати в Прикордонну службу. Можливо у вас є підстави для відстрочки й законного перетину кордону.

Раніше "Телеграф" розповідав, як родичам зниклих безвісти бійців не потрапити у тенета шахраїв. Найпопулярніші схеми вже відомі, а отже, від них можна захиститися.