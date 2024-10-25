В Киеве предлагают "гроботерапию" для тех, кто утратил волю к жизни (фото)

Однако за реальную смерть клиента ответственности не несут

В Киеве начали предлагать услуги так называемой "гроботерапии", а бонусом к этому всему предлагают "катание городом в гробу". Люди, предоставляя такое, уверяют, что это изменит жизнь.

Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов продаж вещей. Автор пишет, что это будет инсценировкой захоронения.

"У нас есть все, чтобы вы почувствовали себя счастливым покойником", — говорится в тексте объявления.

Стоимость такой услуги отмечена в 5 тысяч долларов. Среди услуг: лежание в гробу, забивание гроба гвоздями, родственники и друзья произнесут свои некрологи, опускание гроба в землю и присыпание земли, закапывание, поминки с пирожками, плакальщицы.

В списке были даже пункты священника, сопровождение церемонии профессиональными психотерапевтами, а также видео похорон в подарок.

В комментарии к объявлению пишут, что этот опыт незабываем и будет чем удивить окружающих. Что интересно, там подчеркивают, что за смерть клиента во время фейкового похорона исполнитель ответственности не несет.

Автор объявлений пошел дальше и опубликовал соответствующие фото. На опубликованных кадрах заметно, что посреди улицы стоит гроб, в нем лежит человек, а также рядом стоят близкие.

Ранее "Телеграф" писал, как доверчивых украинцев "разводят" на тысячи долларов.