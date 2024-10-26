Брала на змагання Чебурашку: як у молодості виглядала легенда спорту Стелла Захарова, яка оскандалилася із ЧУ (фото)

Сьогодні Захарова – віцепрезидент Української федерації гімнастики, і їй 61 рік

Заслужений майстер спорту України, українська гімнастка Стелла Захарова, яка у 2024 році організувала скандальний Чемпіонат України зі спортивної гімнастики, у юності мала атлетичну фігуру.

Олімпійська чемпіонка (1980) дотримувалася суворої дієти та на багато змагань брала з собою свій особливий талісман. "Телеграф" розповідає, що відомо про Стеллу Захарову і як вона виглядала в молодості.

Хто така Стелла Захарова

Захарова народилася 12 липня 1963 року в Одесі. 1970 року батьки віддали її до спортивної школи. 1973 року родина переїхала до Кишинева (Молдова), де Стелла почала тренуватися під керівництвом знаменитого тренера Володимира Івановича Кукси.

Свою першу перемогу юна гімнастка здобула на Всесоюзній Спартакіаді учнів 1976 року в багатоборстві. У 1977-1978 роках Захарова здобула кілька перемог в опорному стрибку та вільних вправах. Вона стала першою жінкою, яка виконала потрійне сальто зігнувшись.

У 1979 році Стелла перемогла в особистому заліку на Кубку Америки, у турнірі на приз газети "Moscow News" та на Кубку світу. У 1980 році здобула золото з командою на Олімпіаді в Москві та другий титул абсолютної чемпіонки на Кубку світу. З 1981 року виступи гімнастки стали менш успішними.

2000 року Стелла Захарова заснувала міжнародний благодійний фонд "Спорт та діти". У тому ж році було запущено міжнародний турнір "Кубок Стелли Захарової". У 2004 році була обрана президентом Федерації гімнастики України.

У 2012 році Захарова поділилася, що її спортивна вага була 42,5 кг і багатьом жертвувала задля досягнень. "Ох як хотілося смаженої картоплі з биточками! Але доводилося дотримуватися своєї норми. На обід — малесенький шматочок м’яска і рівно десять ложок — мій тренер особисто рахував! — чистої юшки першого. Пів склянки соку. Все!", — розповідала Захарова.

Стелла Захарова справа. Фото: womanmagazine-npp.com

Також на змагання юна гімнастка брала із собою свій талісман – Чебурашку. "Ця звичайна пластмасова іграшка завжди стояла у мене на тумбочці на зборах, я брала її на всі змагання. Чебурашка приносив мені удачу", — зізналася спортсменка.

У 2016 році вона отримала Всеукраїнську премію "Жінка III тисячоліття" у категорії "Рейтинг". Крім того, вона увійшла до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу Forbes. Нині Стелла бере активну участь у благодійних та громадських ініціативах.

Особисте життя Стелли Захарової

Після закінчення спортивної кар’єри Захарова вийшла заміж за футболіста команди "Динамо Київ" Віктора Хлуса. У подружжя є син Олег та донька Христина.

Стелла Захарова та Віктор Хлус. Фото: instagram.com/stella_zakharova

Син Захарової Олег Хлус (зліва). Фото: facebook.com/oleg.khlous

Дочка Стелли Захарової – Христина Хлус. Фото: instagram.com/k_h_l_u_s_

Скандал з ЧУ зі Стеллою Захаровою

За даними розслідування Tribuna та NGL.media, чемпіонат України зі спортивної гімнастики став найдорожчою спортивною подією в країні, яку фінансує держава з початку повномасштабної війни. Загальний бюджет дводенного турніру перевищив 8,5 млн грн, при цьому найкращі українські гімнасти пропустили його.

Виникли питання і до підрядника ЧУ, який не має до спорту жодного стосунку. Директором компанії є 23-річна Валерія Гуторко, яка зараз перебуває за кордоном.

Чемпіонат був безпосередньо організований 61-річною Стеллою Захаровою, яка звинуватила ЗМІ у провокації та заявила, що нічого не знає про дивного підрядника. Детальніше про скандал із ЧУ зі спортивної гімнастики читайте у матеріалі: "В українській гімнастиці спалахнув грандіозний скандал: у справі замішана легенда спорту".