Скандальная глава МСЭК Крупа нарушила молчание и объяснила, откуда взялись деньги

Впервые с момента ареста Крупа рассказала о большом количестве наличных денег в своей квартире

Руководитель центра медико-социальных экспертиз (МСЭК) Хмельницкой области Татьяна Крупа, которую арестовали по обвинению в незаконном обогащении, рассказала, откуда в ее квартире появились большие суммы наличных денег, в том числе и в иностранной валюте.

Об этом сообщает "Главком". По словам Крупы, не все изъятые у нее деньги принадлежат непосредственно членам ее семьи. Личными средствами Крупы якобы являются деньги, которые были указаны в декларации, а остальные принадлежат другим лицам.

На вопрос, кому именно принадлежит остальная часть денег, Крупа заявила, что информацией обладает ее муж, бывший начальник управления Государственной аудиторской службы Украины в Хмельницкой области Владимир Крупа.

В то же время в замечаниях к протоколу обыска муж подозреваемой отметил, что изъятые наличные средства были у него в распоряжении. Большая часть этих денег якобы была передана ему в виде в виде инвестиций для совместных бизнес-проектов.

Адвокат задержанной заявила, что следствие не предоставило никаких убедительных доказательств того, что наличные деньги в квартире Крупы принадлежат ее владелице.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у Татьяны Крупы были обнаружены внушительные суммы в польских банках. Как оказалось, сотни тысяч долларов она положила на счет еще в 2022 году.