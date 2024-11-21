"Він буде ховатися": у Зеленського спрогнозували реакцію Путіна на удари західними ракетами по Росії

Путін весь час тікає від будь-яких загроз, він дуже боїться

Так званий "президент" Росії Володимир Путін, скоріше за все, тимчасово "заляже на дно" після перших ударів по Росії західними ракетами. Він занадто боягузливий, щоб зустрічати усі загрози та не тікати від них.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі виданню "РБК-Україна". Він нагадав, що Путін часто зникає у кризові для Росії моменти, таке вже неодноразово бувало.

"За декілька днів ми будемо знову бачити, що людина не виходить на зв'язок. Він же завжди, коли виникає кризова ситуація, кудись зникає. Я думаю, що він буде ховатися і буде як завжди намагатися не відповідати на виклики, які існують", – припустив він.

Як повідомлялося раніше, українці завдали удару по складі боєприпасів у Брянській області, а у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що у його знищенні взяли участь ATACMS. Президент України Володимир Зеленський при цьому натякнув, що Україна має не лише американські ракети для ударів по Росії, а й вітчизняні "Нептуни".

17 листопада президент США Джозеф Байден дозволив використання тактичних балістичних ракет ATACMS по російській території. Одразу після цього з’явилася інформація про те, що аналогічний дозвіл Україна отримала і від Франції та Великої Британії щодо крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

20 листопада Україна вперше застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для удару по території РФ. Ціллю став об'єкт поблизу селища Мар'їне Курської області, де зафіксували близько 15 вибухів.