Для пенсіонерів віком від 70 років передбачені окремі щомісячні вікові доплати

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В Україні незайняті пенсіонери від 65 років мають право на пенсію не менше ніж 4213 грн за достатнього страхового стажу: від 35 років для чоловіків і від 30 років для жінок. Щоб отримати гарантовану виплату, потрібно виконати й інші умови.

Про умови підвищення пенсії до гарантованого рівня пише napensii.ua. Якщо нарахована сума нижча за встановлений мінімум, Пенсійний фонд має забезпечити доплату до нього.

Які умови діють для пенсіонерів від 65 років

Окрім вимог до віку, стажу та відсутності роботи, є умова щодо підприємництва. Одержувач не повинен вести підприємницьку діяльність зі сплатою єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Важливою є й підстава призначення пенсії. Гарантований розмір виплати передбачений для тих, кому її призначили відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Доплата покриває різницю між розрахованою пенсією та гарантованим мінімумом. Тому її розмір залежить від нарахованої людині суми, а досягнення необхідного віку саме по собі не дає права на підвищення.

Скільки доплачують після 70, 75 і 80 років

Окремі щомісячні надбавки передбачені після досягнення таких вікових порогів. Пенсіонерам від 70 до 74 років належить 300 грн на місяць, від 75 до 79 років – 456 грн, а від 80 років – 570 грн.

Для цих виплат діє обмеження щодо розміру пенсії: вікову доплату нараховують за умови, що загальна сума не перевищує 10 340 грн. Якщо виплата наближається до цієї межі, надбавку можуть зменшити, тому фактично отримана сума залежить від пенсії конкретної людини.

Як планують змінити доплату за стаж у 2027 році

У 2027 році планують підвищити прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. З цим показником пов’язаний розмір доплати за понаднормовий страховий стаж, тому його перегляд передбачає збільшення вартості кожного додаткового повного року стажу.

У розрахунку такої доплати за кожен повний рік понад установлену норму використовується 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Остаточна сума підвищення залежатиме від затверджених бюджетних показників на 2027 рік.

Як повідомляв "Telegraf", в Україні "13-ю пенсією" неофіційно називають пенсію, яку людина не встигла отримати за життя. Недоотриману пенсію виплачують включно за місяць смерті пенсіонера.