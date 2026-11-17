Компанія, заснована Михайлом Кокоричем, постачає озброєння Україні з 2023 року

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У вівторок, 17 листопада, сім крилатих ракет RUTA вразили Кримський міст, після чого обвалився один із прольотів. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в операції використали RUTA.

Про застосування ракет нідерландської компанії Destinus вона повідомила в Linkedin. У публікації йдеться, що RUTA били по мосту два дні поспіль.

Яке озброєння використовували проти мосту

За твердженням Destinus, попередньої ночі пошкодили верхню несну конструкцію переправи, а 7 влучань 17 листопада призвели до обвалення прольоту. У тій самій операції для придушення російської протиповітряної оборони використовували безпілотники LORD/Da Vinci.

За словами Зеленського, в операції залучити 11 типів озброєння. Безпілотники "Паляниця" атакували автомобільну частину мосту, а "Нептун", RUTA і FP-5 Flamingo – залізничну. Також застосовували розвідувальні та ударні безпілотники Dovbush, Vendetta, Da Vinci, "Січень", MICH 2000, An-197 і FP-1.

За словами Зеленського, автомобільну та залізничну частини мосту атакували різними типами озброєння Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що відомо про RUTA та її виробника

RUTA Block 1 – реактивний безпілотник, сконструйований за типом крилатої ракети. Destinus почала постачати його Україні у 2024 році. За даними компанії, важча модифікація RUTA Block 2 розрахована на дальність понад 700 кілометрів і несе бойову частину масою 250 кілограмів. У жовтні 2026 року Destinus повідомила Reuters, що випустила понад 1750 ракет RUTA, а темпи виробництва наблизилися до 300 одиниць на місяць.

У жовтні 2025 року Зеленський уперше публічно розповів про бойове застосування RUTA – удар по морській платформі більш ніж за 250 кілометрів від місця запуску. У вересні 2026 року СБУ повідомляла про використання цих ракет під час атаки на Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області.

Засновник і генеральний директор Destinus Михайло Кокорич народився в Забайкаллі, володів мережею "Техносила" і створив Dauria Aerospace. У 2021 році він заснував Destinus у Швейцарії; зараз штаб-квартира компанії розташована в Нідерландах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії компанія переключилася з розробки надзвукових і гіперзвукових апаратів на військові безпілотники та ракети. У січні 2024 року Кокорич відмовився від російського громадянства, пояснивши це незгодою з війною та політикою Путіна.

Як повідомляв "Телеграф", після кожної з трьох попередніх атак Росія посилювала захист Кримського мосту.