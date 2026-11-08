Не сміття, а знахідка: чому досвідчені господині ніколи не викидають старі простирадла

Для переробки вистачить ножиць, простих вузлів і збережених фабричних підгинів – швейна машинка не знадобиться

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Старе простирадло можна перетворити на серветки для прибирання, пакування для подарунків або підкладки для посуду. Навіть якщо частина тканини зносилася, міцні ділянки ще стануть у пригоді в господарстві.

Сім способів повторно використати постільну білизну пропонує Los Andes. Для перероблення підійдуть простирадла з плямами, які не відпираються, розривами й потертостями, через які їх уже не можна використовувати на ліжку.

Як підготувати тканину до перероблення

Спочатку подумайте, чи не потрібне простирадло комусь іншому. Якщо для ліжка воно вже не годиться, виперіть його за інструкцією на ярлику, повністю висушіть і розкладіть – так буде простіше вибрати міцні ділянки. Зазвичай середина зношується сильніше, ніж краї.

Зважайте на склад тканини: бавовна підходить для серветок, а деякі синтетичні суміші гірше вбирають вологу. Перш ніж розкроювати все полотно для одного завдання, перевірте невеликий шматок. Розмічайте лінії відрізу за лінійкою і, якщо можливо, зберігайте готові підгини. Відріжте вільні нитки: необроблені краї можуть осипатися під час прання.

Що стане в пригоді для прибирання та захисту речей

Серветки для видалення пилу виріжте з добре вбираючих вологу ділянок. Виберіть розмір, який підходить для вашої руки та звичної роботи, і призначте кожному клаптику окреме завдання. На делікатній поверхні спочатку перевірте тканину на невеликій ділянці. Якщо кондиціонер для білизни залишає сліди, краще від нього відмовитися.

Перед прибиранням перевірте тканину на невеликій ділянці делікатної поверхні Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Велике полотнище залиште для захисту меблів під час домашніх робіт: ним можна накрити стіл або диван, щоб уберегти їх від пилу. Для фарбування та роботи з рідинами покладіть під тканину відповідний водонепроникний захист – простирадло пропускає вологу.

Велике полотнище захистить диван від пилу під час домашніх робіт Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

З м’яких клаптів зробіть прокладки між тарілками та стравами, які прибирають на зберігання. Складіть тканину в кілька шарів, видаліть грубі шви й перевірте, щоб на ній не залишилося частинок, здатних подряпати посуд.

М’які тканинні прокладки зменшують тертя між тарілками під час зберігання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як запакувати подарунки, одяг і дрібниці

Для багаторазового пакування подарунка виріжте великий квадрат і зав’яжіть тканину навколо коробки. Її має вистачити на вузол, щоб не натягувати матеріал надто сильно. За тим самим принципом можна зробити тимчасовий мішечок для легких аксесуарів: покладіть їх у центр великого клаптя й зв’яжіть його кути. У такому згортку зручно зберігати дрібниці, але важкі речі переносити не варто.

Залиште достатньо тканини для вузла навколо коробки, щоб не натягувати її надто сильно Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У валізі тканина допоможе розсортувати одяг. Обгорніть речі чистими відрізами й закріпіть стрічками, щоб вони лежали окремо одна від одної. Не загортайте так вологий одяг.

Перед тим як покласти в коробку рамки, прикраси та інші предмети, їх теж можна обгорнути тканиною: це зменшить тертя. Крихким речам знадобиться додаткове пакування, яке пом’якшить удари.

Простирадло на гумці можна тимчасово натягнути на коробку відповідного розміру, не надто розтягуючи тканину. Спочатку вирішіть, для чого воно потрібне, і лише потім ріжте: для меблів краще залишити велике полотнище, а для прибирання – нарізати невеликі серветки. Зберігайте лише ті відрізки, яким уже знайшли застосування, щоб непотрібні клапті не займали звільнене місце.

Як повідомляв "Телеграф", навіть після душу на постільній білизні залишаються забруднення, а на наволочках – бактерії та сліди косметики. Тому перед повторним використанням простирадло потрібно випрати, вибравши температуру за ярликом: гаряча вода підходить не всім тканинам.