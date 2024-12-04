Унікальний роман про окупацію Гостомеля: Євген Положій презентував "Мрію" – книжку про реальних людей, які вирвались із пекла

На презентації були В’ячеслав та Інна Боднар, історія яких лягла в основу роману

У світ вийшов один з перших українських романів про події у місті Гостомель, яке було окуповане на початку повномасштабної війни Росії проти України. Книгу із назвою "Мрія" написав письменник та сценарист Євген Положій, відомий також своїми бестселерами "Іловайськ", "5 секунд, 5 днів" та "Фінальний епізод (війни, яка триває 400 років)".

Презентація "Мрії" відбулась у вівторок, 3 грудня, у Києві.

У своєму новому романі Євген Положій зосередився на тому, як російське вторгнення та бойові дії пережили самі мешканці Гостомеля біля Києва. Книжка написана на основі реальної історії подружжя В’ячеслава та Інни Боднарів, які вибрались з-під російської окупації, маючи на руках паралізовану після ковіду маму.

Щоб врятуватись із пекла, яке до їхнього міста принесли росіяни, та встигнути на евакуаційні автобуси, головні герої тягнуть маму на всіх можливих підручних засобах: на садовій тачці, кошику з супермаркету, вітрині для морозива, автомобільній шині, пасках і навіть жалюзі.

Читачі "Мрії" ніби проходять цей шлях спільно з головними героями. Це історія про людей, які, навіть не маючи зброї, здатні боротись за життя і рятувати своїх близьких.

"В який час ми б не перенесли цю історію – вона завжди буде універсальною. Люди виконують свій родинний обов’язок. Попри смерть, що панує навколо, попри того Люцифера, який крокує Гостомелем, Бучею та Ірпенем, герої просто не зважають на це. У них є мета та мрія – врятувати людину, свою маму, попри те, що вона, по суті, і так стоїть на межі життя та смерті. Але вони ідуть з нею. У книжці є такий епізод: на черговій локації, куди мають приїхати евакуаційні автобуси, раптом залітають кацапи і кричать іти всім геть. Головні герої намагаються забрати свою маму, кацапи кричать: "Кидайте її", — і вони змушені залишити маму, інакше усі можуть загинути. Але, як тільки дозволяє ситуація, вони зрештою повертаються до неї, тримаючись в цей момент за руки. Вони забирають маму і несуть її далі. Це те добро, яке перемагає зло", — розповів Євген Положій.

В’ячеслав Боднар, який став прототипом головного героя на ім’я Ден, розповів під час презентації, що історія, описана у художній книжці більш як на 90% відповідає тій реальній ситуації, яку вони пережили.

Так само реальним був хлопець, який наче ангел-рятівник, з’являється в романі у ті моменти, коли головні герої опиняються в абсолютно безвихідних ситуаціях. Автор книжки дав цьому хлопцеві ім’я Ірокез через стиль зачіски.

В’ячеслав та Інна Боднар, історія яких лягла в основу роману "Мрія" Євгена Положія

"Таке було відчуття, ніби він з’являвся нізвідки, як якась фантазія. Ми стоїмо на згарищі й не можемо йти далі, все навколо димить, і тут раптом – оп, і він з’являється зі словами: "Я ж казав, що я вас не кину". Це було на межі фантастики", — розповів В’ячеслав Боднар про те, як це відбувалось у реальному житті. За його інформацією, зараз їхній рятівник служить у ЗСУ. В’ячеслав та Інна Боднар тепер мріють знайти його і в тому числі подарувати книжку.

Книжка "Мрія" Євгена Положія уже доступна у книгарнях України.