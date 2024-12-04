Уникальный роман об оккупации Гостомеля: Евгений Положий презентовал "Мрію" – книгу о реальных людях, которые вырвались из ада

На презентации были Вячеслав и Инна Боднар, история которых легла в основу романа

В свет вышел один из первых украинских романов о событиях в городе Гостомель, оккупированном в начале полномасштабной войны России против Украины. Книгу под названием "Мрія" написал писатель и сценарист Евгений Положий, известный также своими бестселлерами "Іловайськ" , "5 секунд, 5 днів" и "Фінальний епізод (війни, що триває 400 років)".

Презентация "Мрії" состоялась во вторник, 3 декабря, в Киеве.

В своем новом романе Евгений Положий сосредоточился на том, как российское вторжение и боевые действия пережили сами жители Гостомеля близ Киева. Книга написана на основе реальной истории супругов Вячеслава и Инны Боднар, которые выбрались из-под российской оккупации, имея на руках парализованную маму.

Чтобы спастись из ада, который в их город принесли россияне, и успеть на эвакуационные автобусы, главные герои тащат маму на всех возможных подручных средствах: на садовой тачке, корзине из супермаркета, витрине для мороженого, автомобильной шине, ремнях и даже жалюзи.

Читатели "Мрії" проходят этот путь вместе с главными героями. Это история о людях, которые, даже не имея оружия, способны бороться за жизнь и спасать своих близких.

"В какое время мы бы ни перенесли эту историю – она всегда будет универсальной. Люди выполняют свой семейный долг. У них есть цель и мечта – спасти человека, свою маму, несмотря на то, что она, по сути, и так стоит на грани жизни смерти. Но они идут с ней. В книге есть такой эпизод: на очередной локации, куда должны приехать эвакуационные автобусы, вдруг влетают кацапы и кричат идти всем вон. Главные герои пытаются забрать свою маму, кацапы кричат: ​​"Бросайте ее", — и они вынуждены оставить маму, иначе все могут погибнуть. Но как только позволяет ситуация, они в конце концов возвращаются к ней, держась в этот момент за руки. Они забирают маму и несут ее дальше. Это то добро, которое побеждает зло", – рассказал Евгений Положий.

Вячеслав Боднар, который стал прототипом главного героя по имени Дэн, рассказал во время презентации, что история, описанная в художественной книге, более чем на 90%, соответствует той реальной ситуации, которую они пережили.

Таким же реальным был парень, который как ангел-хранитель, появляется в романе в те моменты, когда главные герои оказываются в совершенно безвыходных ситуациях. Автор книги дал этому парню имя Ирокез из-за стиля прически.

Вячеслав и Инна Боднар, история которых легла в основу романа "Мрія" Евгения Положия

"Такое было чувство, будто он появлялся из ниоткуда, как какая-то фантазия. Мы стоим на пепелище и не можем идти дальше, все вокруг дымит, и тут вдруг – оп, и он появляется со словами: "Я же говорил, что я вас не брошу". Это было на грани фантастики", — рассказал Вячеслав Боднар о том, как это происходило в реальном жизни. По его информации, сейчас их спаситель служит в ВСУ. Вячеслав и Инна Боднар теперь мечтают найти его и в том числе подарить книгу.

Книга "Мрія" Евгения Положия уже доступна в книжных магазинах Украины.