Українські полярники показали рідкісне природне явище (фото)

Дивовижне видовище

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" змогли зафіксувати рідкісні хвилясті хмари, які нагадують пінні морські гребінці. Вони є показниками наявності нестабільності в атмосфері та турбулентності.

Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook. За словами фахівців, таке природне явище трапляється досить рідко, і побачити його може далеко не кожен.

"Таке особливе явище виникає завдяки нестійкості Кельвіна – Гельмгольца: коли зустрічаються два потоки з різною щільністю та швидкістю і на їхній межі з’являється турбулентність. Вона й утворює гребінці", — йдеться у повідомленні.

Нестабільність в атмосфері може виникати:

на межі двох різних середовищ

на межі двох шарів одного середовища.

Яскравим прикладом першого випадку є хвилі на водній поверхні, які виникають через вітер. За певних умов вони втрачають стійкість і на їх верхівках з’являються "пінні гребінці".

А ось хвилясті хмари – це результат взаємодії різних верств тропосфери, що є нижнім шаром атмосфери і в якому переважно утворюються хмари.

"Небесні гребінці часто пов'язані з інверсією температури: коли верхній прошарок повітря тепліший за нижчий. Це, наприклад, можна спостерігати в горах, схилами яких важке холодне повітря опускається донизу. Верхній теплий потік рухається швидше й чіпляє нижній – повільніший і холодніший. На межі їхньої взаємодії утворюються хвилі з гребінцями", — наголошують вчені.

Варто зазначити, більшість таких хвиль в атмосфері назавжди залишаються невидимими. І лише за певних умов люди здатні побачити ці неймовірні "небесні гребінці" або ж хвилясті хмари.

Фото Анни Соіної.

Нагадаємо, українські полярники показали миле відео із морським леопардом. Тварина аж ніяк не виявила стурбованості через наближення дослідників і далі відпочивала.

Дослідники додають, що звір полює лише у воді, а на суші (в основному – на крижинах) вже відпочиває. Також цей вид тюленів любить самотність і лише на час спаровування шукає собі другу половинку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що полярники на станції "Академік Вернадський" знову побачили південне полярне сяйво. Це вже другий випадок за рік, коли нашим дослідникам вдалося спостерігати це рідкісне явище.