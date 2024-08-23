Був одружений з Єфросиніною і фігурував у гучних скандалах: як виглядає старший син Віктора Ющенка і де він зараз (фото)

За плечима Андрія Ющенка кілька скандалів та два шлюби

Третій президент України Віктор Ющенко — багатодітний батько та дбайливий дідусь для кількох онуків. А його старший син Андрій, якому зараз 38 років, за своє життя встиг вляпатися у скандали та двічі був одружений.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про старшого сина Віктора Ющенка Андрія, як він виглядає, і в яких скандалах встиг засвітитися за своє життя. Також ми розповімо про дружин сина екс-президента.

Сім'я Віктора Ющенко. Фото: Getty Images

Андрій Ющенко – скандальна молодість сина екс-президента

Коли Віктор Ющенко став президентом України, його старший син Андрій був студентом Київського інституту міжнародних відносин. Андрій народився у шлюбі Віктора Ющенка з першою дружиною Світланою Колесник у 1985 році. І судячи з публікацій у ЗМІ тих років, він мав бурхливу молодість — зі скандалами, дорогими авто і навіть чутками про стрілянину, яку він нібито влаштував.

Так, один із скандалів, у яких фігурував Андрій Ющенко у 2005 році, пов’язаний із його любов’ю до дорогих авто. Журналісти "Української правди" з’ясували, що син новоспеченого президента Ющенка катається на єдиному у Києві BMW М6, порушує правила дорожнього руху та має особисту охорону, яка намагалася атакувати фоторепортерів. І це, будучи студентом третього курсу.

Ще один скандал пов’язаний зі стріляниною у ресторані Києва, в якому нібито брав участь син Ющенка Андрій. 2009 року у ЗМІ з’явилися публікації про стрілянину в ресторані "Козачок", де любили відпочивати київські еліти. Подейкували, що після чергового святкування між відвідувачами виник скандал, а потім пролунали постріли. Ходили чутки, що стрілянина була нібито за участю Андрія Ющенка. Однак ці домисли не підтвердилися.

Особисте життя Андрія Ющенка — як виглядають дві його дружини

Андрій Ющенко двічі був одружений. Першою його дружиною стала сестра відомої української телеведучої Маші Єфросініної Ліза. Пара одружилася у 2009 році, у їхньому шлюбі народилася дочка Варвара. У грудні 2012 року Андрій та Єлизавета розлучилися, а Варвара залишилася з матір’ю. Тоді син Ющенко пояснював, що вони із Лізою просто не зійшлися характерами.

Андрій Ющенко та Ліза Єфросиніна. Фото: Getty Images

Другою дружиною Андрія Ющенка стала дівчина на ім’я Олена, вони одружилися у 2018 році. Як розповідала невістка, свекор Віктор Ющенко дуже добре її прийняв у велику родину. А ось весілля було тихе — вони удвох повінчалися, а вже потім повечеряли з родиною.

Вже під час повномасштабної війни в Україні — 24 серпня 2022 року стало відомо, що в Олени та Андрія Ющенка народився син. Для жінки він став первістком. За словами невістки Віктора Ющенка, вона народжувала дитину в Україні. І дуже переймалася, виношуючи її під час війни.

Де зараз Андрій Ющенко та його родина

Судячи з публікацій у ЗМІ, Андрій Ющенко мав бізнес в Івано-Франківську, схоже, вони з сім’єю часто бувають в цьому місті. Підтверджують це й публікації дружини Андрія Ющенка Олени в Instagram, де вона активно веде блог. Так, нещодавно дівчина опублікувала анонс заходу до Дня Незалежності, який проходитиме на Івано-Франківщині.

Примітно, що у своєму блозі Олена Ющенко час від часу показує фото з Віктором Ющенком. Тоді як знімків із чоловіком Андрієм там вкрай мало.

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