Валіза Шольца стала темою для розмов та вибухнула мемами у мережі

Німеччина є одним із ключових партнерів України

У понеділок, 2 грудня, з неоголошеним візитом до Києва прибув Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Його валіза стала темою для розмов у мережі.

Люди встигли придумати меми та смішні жарти на цю тему. "Телеграф" зібрав саме цікаве.

Коментуючи допис у соцмережах про те, що це його перший візит з початку повномасштабного вторгнення, користувачі пожартували, що Олаф Шольц приїхав отримувати соціальну допомогу "Зимова єПідтримка", яка була ініційована президентом України, а в народі відома, як "тисяча Зеленського".

Також у мережі пожартували з того, що Канцлер Німеччини приїхав зненацька. Люди підхопили цей жарт та придумали свою версію.

Також були жарти щодо того, що Шольц у валізі привіз Україні ядерну зброю.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним із ключових партнерів України в наданні військової, гуманітарної та фінансової допомоги під час повномасштабної війни. З початку агресії РФ Берлін надав Україні сучасні системи озброєння, включаючи самохідні гаубиці PzH 2000, системи ППО IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та іншу техніку.

Крім військової підтримки, Німеччина спрямовує значні ресурси на гуманітарні проєкти, відновлення інфраструктури та підтримку українських біженців, виділивши мільярди євро на ці цілі.

Щоб не було в валізі Шольца, там точно не далекобійні ракети Taurus, на які так чекає Київ. Як повідомляв "Телеграф", днями канцлер Німеччини пояснив, чому він проти їх передачі Україні. Крім того, він розкритикував політиків, які б хотіли це зробити.