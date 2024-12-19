Де в Києві можна покататися на ковзанах просто неба: повний список локацій і ціни

Настав час для льодових розваг

Покататися на ковзанах просто неба — це особливий вид задоволення, який здатний подарувати незабутнє відчуття свята і справжньої зимової казки. Напередодні новорічних свят у Києві вже почало працювати відразу кілька відкритих ковзанок на будь-який смак і гаманець.

Тут ви зможете не просто покататися під зоряним столичним небом, а й зробити яскраві світлини на пам'ять, випити гарячої кави або глінтвейну, а також отримати заряд позитивних емоцій на цілий рік уперед.

"Телеграф" зібрав для вас найцікавіші локації з відкритими ковзанками, які напевно урізноманітнять ваші зимові розваги.

"Кришталева ковзанка" в River Mall

Коли: з 30 листопада 2024 року по 2 лютого 2025 року

Час роботи: будні дні — з 12.00 до 22.00. З 23.12 по 3.01 — з 10:00 до 22:00.

Де: ТРЦ "River Mall", Дніпровська набережна, 12

Вартість: 440 гривень (катання безлімітне, ковзани входять у вартість), діти до 4 років – безкоштовно, пільговий – 300 гривень, помічники на льоду ("пінгвіни") – 300 гривень

Ковзанка розташована просто неба на площі 1600 кв. м із чудовим видом на місто. Основним кольором локації є білий. А завдяки особливим декораціям, фотозонам та ялинці у вигляді гігантського кристала розкривається "кришталева тема" новорічного містечка.

На території також запрацює велика італійська карусель, три фудкорти та окремий глінтвейн-бар. Відвідувачам будуть доступні роздягальні та камери схову.

У разі повітряної тривоги локація припинить роботу до відбою, відвідувачам у цей час порекомендують пройти в укриття на підземному паркінгу торгового центру. По завершенню небезпеки можна буде продовжити кататися, пред'явивши квиток.

Коли: з 31 жовтня 2024 року до 1 березня 2025 року

Час роботи: понеділок – неділя з 10.00 до 21.00

Де: вулиця Магнітогорська, 1

Вартість: 400 гривень за безлімітне катання (ковзани входять у вартість), дітям до 3 років – безкоштовно, фігурка-помічник – 250 гривень

Ковзанка "Ice & Lights" у маркет-молі Даринок запрошує вас поринути у чарівну атмосферу зимових веселощів. Ви зможете насолодитися катанням на льоду в компанії друзів та сім’ї.

Ковзанка пропонує зручну арену для любителів фігурного катання та запальну музику для шанувальників активних зимових розваг. Для новачків є можливість взяти в оренду фігуру-помічника для комфортного катання.

Для відвідувачів також працюватимуть фудкорти з глінтвейном і закусками. На території є безкоштовна парковка, а також теплий павільйон для відпочинку.

"Ice & Lights" стане ідеальним місцем для створення спогадів, сповнених радістю та чарами зимових вечорів.

Відкрита ковзанка на ВДНГ "Зимова країна"

Коли: з 30 листопада 2024 року по 2 березня 2025 року

Час роботи: у будні з 12:00 до 21:00 та з 10:00 до 22:00 у вихідні

Де: пр-т Академіка Глушкова, 1

Вартість: 390 гривень безлімітне катання, пільговий квиток – 270 гривень

Льодова ковзанка просто неба на території ВДНГ у Києві відкривається щорічно, і сезон 2024-2025 не став винятком. Це одна з найбільших ковзанок у Європі з площею 2500 м², де одночасно може кататися до 500 відвідувачів.

У центрі ковзанки красуватиметься неонова ялинка, а навколо все сяятиме тисячами вогнів. На території є зручні роздягальні, безліч інстаплейсів, генератори, які забезпечать роботу локації навіть у разі вимкнення світла, фудкорти з теплими напоями та стравами, зокрема приготованими на вогні.

Для новачків доступні послуги тренера і пінгвін-помічник.

Космічна ковзанка біля ТРЦ "Respublika Park"

Коли: з 30 листопада 2024 року по 2 лютого 2025 року

Час роботи: у будні з 12:00 до 22:00, у суботу та неділю – з 10:00 до 22:00

Де: ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1

Вартість: 450 гривень (катання безлімітне), пільговий – 300 гривень

Нова футуристична арена площею 1800 м² відкрилася в Києві біля ТРЦ "Respublika Park". У центрі ковзанки розмістили дзеркальну ялинку у формі космічного корабля.

Окрім самого катання на льоду, гості можуть зробити знімки біля святкових фотозон, перекусити на фудкортах і проїхати під інтерактивною аркою, що світиться.

Льодовий стадіон на Іподромі

Коли: з 4 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року

Час роботи: у будні з 10:00 до 22:00; у суботу та неділю з 10:00 до 23:00

Де: проспект Академіка Глушкова, 9 (ст. м. "Іподром")

Вартість: 400 гривень (час необмежений), для дітей до семи років та пільгових категорій населення – 300 гривень

Неподалік від ВДНГ, на Льодовому стадіоні, також відкриють ковзанку. Організатори кажуть, що це буде найбільша в Україні ковзанка просто неба і її площа становитиме 6000 метрів квадратних.

Працює вона з кінця грудня, але тільки за умови хороших стійких морозів. На території є роздягальні, точки фаст-фуду з гарячими напоями та їжею. Також тут організують резиденцію Санти, святкові ярмарки та яскраві фотозони.

Поряд із локацією працюватиме безкоштовна стоянка на 400 машин.

Ковзанка поряд з ТРЦ "Lavina Mall"

Коли: з 18 грудня 2024 року до початку лютого 2025 року

Час роботи: щодня з 10:00 до 22:00

Де: вулиця Берковецька, 6-д

Вартість: безлімітне катання у будні дні – 300 гривень, у вихідні та святкові – 400 гривень

Святкова ковзанка біля ТРЦ "Lavina Mall" — це льодова арена площею 800 квадратних метрів. Кататися тут можуть усі охочі, а для найменших відвідувачів тут є спеціальні фігурки-помічники, за допомогою яких можна впевнено триматися на льоду.

Також на території обладнаний невеликий фудкорт, де ви зможете перекусити та зігрітися глінтвейном чи іншим гарячим напоєм. Біля ковзанки також встановили яскраву новорічну ялинку, безліч декорацій для атмосферних фото, що світяться, і розвісили гірлянди.

Нагадаємо, ціни на новорічні ялинки в Україні цього року просто космічні, проте це не зупиняє мешканців столиці, які активно цікавляться вартістю живих ялинок. Цього року у Києві вже почали працювати офіційні ялинкові ярмарки, де можна придбати новорічне дерево на будь-який смак та гаманець.

Усі дерева чіповані і це дозволяє відстежити їхнє походження та вберегти покупців від придбання незаконно зрубаних хвойних.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи чекати на киянів рейдів ТЦК на Новий рік. В Україні йде загальна мобілізація, і вручення повісток може відбуватися будь-де. Зокрема, сповіщення громадян може відбуватись у громадських місцях, які під час новорічних свят стають локаціями для святкових заходів.