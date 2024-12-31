Співачка LOBODA провела у Ризі різдвяний концерт для особливих дітей
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Світлана Лобода організувала у Ризі різдвяне шоу для дітей з особливими потребами і медичного персоналу. Благодійний новорічний захід відбувся 28 грудня у Ризькому Splendid Palace.
"Нам вдалося провести дуже зворушливий концерт. Було стільки радості, новорічного чарівництва, сліз та подарунків. Це тепле свято назавжди залишиться в моєму серці. Я схиляюся перед силою волі батьків та лікарів кожного з запрошених. Нехай кожен з нас завжди матиме шанс на диво", — прокоментувала Лобода у Instagram.
Гостями спеціального новорічного шоу артистки стали пацієнти паліативного відділення дитячої лікарні, медичний персонал, переможці раку, а також діти з особливими потребами і їхні родини.
"Ідея влаштувати для дітей маленьку резиденцію новорічного дива виникла в артистки після знайомства з лікарями паліативного відділення Дитячої клінічної лікарні в Ризі. За кілька годин до шоу біля входу в концертний зал, поруч із ялинкою, юних глядачів вже зустрічали аніматори та подарунки", — розповіли організатори концерту.
Співачка разом зі своїми латвійськими музикантами підготувала для важливих гостей ексклюзивний треклист: артистка виконала пісні "Щедрик", "MoLOko", "Дівчинка", адаптувала тексти головних хітів для дітей, а також вперше презентувала кавер на легендарну "Happy New Year" (ABBA), виконавши новорічну класику у своїй інтерпретації.
Святковий вечір пройшов у теплій, затишній та добрій атмосфері. Лобода кілька разів виходила в зал, обіймала дітей і запрошувала малюків танцювати з нею на сцені.
"Для мене це був дуже зворушливий вечір. Було важливо подарувати дітям, їхнім родинам і лікарям трохи дива. Ці чудові люди живуть у постійній боротьбі за життя, і я захоплююсь їхньою силою духу та мужністю", – прокоментувала артистка.
Частина подарунків для дітей, які не змогли бути присутніми на концерті, була окремо відправлена в дитячу лікарню та особисто родинам.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Лобода побувала у Саудівській Аравії на історичному реванші між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Після перемоги вона особисто привітала українського спортсмена і приміряла пояс чемпіона світу WBC на фоні рингу.