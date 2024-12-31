Певица LOBODA провела в Риге рождественский концерт для особых детей

Светлана Лобода организовала в Риге рождественское шоу для детей с особыми потребностями, их близких и медицинского персонала. Благотворительный новогодний концерт прошел 28 декабря в Рижском Splendid Palace.

"Нам удалось провести очень трогательный концерт. Было столько радости, новогоднего волшебства, слез и подарков. Этот теплый праздник навсегда останется в моем сердце. Я преклоняюсь перед силой воли родителей и врачей каждого из приглашенных. Пусть у каждого из нас всегда будет шанс на чудо", — прокомментировала Лобода в Instagram .

Гостями специального новогоднего шоу артистки стали пациенты паллиативного отделения детской больницы, медицинский персонал, победители рака, а также дети с особыми потребностями и их семьи.

"Идея устроить для детей маленькую резиденцию новогоднего чуда возникла у артистки после знакомства с врачами паллиативного отделения Детской клинической больницы в Риге. За несколько часов до шоу у входа в концертный зал, рядом с елкой, юных зрителей уже встречали аниматоры и подарки", – рассказали организаторы концерта.

Певица вместе со своими латвийскими музыкантами подготовила для важных гостей эксклюзивный трек-лист: артистка исполнила песни "Щедрик", "MoLOko", "Девочка", адаптировала тексты главных хитов для детей, а также впервые представила кавер на легендарную "Happy New Year" (АВВА), выполнив новогоднюю классику в своей интерпретации.

Праздничный вечер прошел в теплой, уютной и доброй атмосфере. Лобода несколько раз выходила в зал, обнимала детей и приглашала малышей танцевать с ней на сцене.

"Для меня это был очень трогательный вечер. Было важно подарить детям, их семьям и врачам немного волшебства. Эти прекрасные люди живут в постоянной борьбе за жизнь, и я восхищаюсь их силой духа и мужеством", — прокомментировала артистка.

Часть подарков для детей, которые не смогли присутствовать на концерте, была отдельно отправлена ​​в детскую больницу и лично семьям.