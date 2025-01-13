Коштує три копійки, а має нереальний смак: як замаринувати пекінську капусту (відео)

Чудово пасує до будь-якого гарніру, як хрумке доповнення

Пекінська капуста є чудовим інгредієнтом для салатів, адже вона надає страві соковитості, об'єму та свіжості. Однак зрізавши верхню ніжну частину капусти залишається жорсткий качан, який часто доводиться викидати.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як можна смачно приготувати саме нижню частину пекінської капусти. Ця закуска неодмінно вам сподобається, переконують на TikTok-акаунті "anzhelasch".

Як замаринувати пекінську капусту

Інгредієнти:

пекінська капуста (нижня частина) — 1 шт.;

олія — 6 ст. л.;

паприка — 3 ст.л.;

цукор — 3 ст.л.;

часник — 6 зуб.;

кунжут — 3 ст. л.;

соєвий соус — 3 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Нижню частину пекінської капусти нарізати на квадратики, викласти у посудину, гарненько розім'яти руками, щоб вона пустила сік.

2.На розігрітій сковороді змішати паприку, цукор, вичавлений через прес часник, кунжут та олію.

3.Підігріти масу до закипання та додати соєвий соус, перемішати.

4.Знову довести до кипіння та вимкнути плиту.

5.Залити маринадом капусту, ретельно перемішати, за необхідності досолити.

6.Залишити на 15 хвилин та можна куштувати.