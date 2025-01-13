Стоит три копейки, а на вкус - нереальная: как замариновать пекинскую капусту (видео)

Прекрасно подходит к любому гарниру, как хрустящее дополнение

Пекинская капуста является отличным ингредиентом для салатов, ведь она придает блюду сочность, объем и свежесть. Однако срезав верхнюю нежную часть капусты остается жесткий кочан, который часто приходится выбрасывать.

Сегодня мы хотим рассказать, как можно вкусно приготовить нижнюю часть пекинской капусты. Эта закуска обязательно вам понравится, уверяют на TikTok-аккаунте "anzhelasch".

Как замариновать пекинскую капусту

Ингредиенты:

пекинская капуста (нижняя часть) – 1 шт.;

масло – 6 ст. л.;

паприка – 3 ст.л.;

сахар – 3 ст.л.;

чеснок — 6 зуб.;

кунжут – 3 ст. л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Нижнюю часть пекинской капусты нарезать на квадратики, выложить в сосуд, хорошенько размять руками, чтобы она пустила сок.

2.На разогретой сковороде смешать паприку, сахар, выжатый через пресс чеснок, кунжут и масло.

3.Подогреть массу до закипания и добавить соевый соус, перемешать.

4.Снова довести до кипения и выключить плиту.

5.Залить маринадом капусту, тщательно перемешать, при необходимости досолить.

6. Оставить на 15 минут и можно пробовать.