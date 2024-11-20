Єрмак згадав молодість і оцінив гру S.T.A.L.K.E.R. 2

Голова Офісу президента України згадав найпершу частину гри

У середу, 20 листопада, відбувся реліз української комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 від компанії GSC Game World. Дехто вже встиг встановити її, пограти в неї та поділитися своїми враженнями, а дехто лише збирається це зробити.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці в Telegram написав, що гра є "крутою". Наразі він не грав, але не виключає такої можливості в майбутньому.

Водночас він натякнув на те, що раніше грав у найпершу частину гри. Йдеться про S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля, яка вийшла навесні 2007 року.

"Скажу для олдів. S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля — це найкраще, особливо з геймпадом", — написав Єрмак.

Нагадаємо, розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 у титрах до гри згадали бійців Сил оборони України, які захищали і захищають нашу державу від російського вторгнення. Згадали як живих, так і тих, хто не повернувся з поля бою.

Також вони звернулись до геймерів і подякували за те, що дочекалися релізу повноцінної другої частини гри, який затягнувся на тривалі роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вийшов перший реліз гри GTA VI. Орієнтовно гра вийде за кілька років.