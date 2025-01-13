Ермак поделился жестким мемом про пленных корейцев (фото)

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Глава Офиса президента Андрей Ермак уже неоднократно показывал, что следит за трендами украинского сегмента сети, и вновь отметился мемом. На этот раз он обыграл тему возвращения пленных солдат КНДР домой.

Для этого он сделал репост из украинского канала "Новынач", который специализируется на освещении новостей в сопровождении забавных картинок или видео. На анимированном изображении показана свинья, которая уезжает от камеры с удивленным видом.

"Собирайся, ты едешь в Пхеньян", — говорится в подписи к картинке.

Стоит отметить, что "гифке" уже несколько лет и изначально она была подписана как "Собирайся, ты едешь в Тернополь", однако в современных условиях ее несколько переделали.

Что показано на кадрах: Оригинальное видео в сети появилось около пяти лет назад в китайском сегменте сети. Анимация на самом деле показана в обратном порядке, а на ней изображен процесс промышленного забоя свиней — животное выезжает на транспортерной ленте в сторону зрителя, после чего две боковые створки смыкаются на его шее и подают сильный ток, в одно мгновение животное перестает подавать признаки жизни. Целью видеоматериала было показать новые "гуманные" способы умерщвления свиней, поскольку до этого их рассекали топором.

Как известно, Ермак неоднократно делился у себя мемами из украинского сегмента сети. К примеру, в декабре он сделал репост из канала "Украинский наступ" об успехах северокорейских солдат на Курском направлении.

Как сообщалось ранее, в декабре 2024 года влиятельное издание Politico включило Ермака в рейтинг наиболее влиятельных людей Европы. Он занял второе место в категории "Мечтатели".