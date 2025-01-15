Помер відомий волонтер Віктор Пузанов: чим запам’ятався за життя

Чоловік займався громадсько-політичною діяльністю

В середу, 15 січня стало відомо про смерть відомого волонтера, громадсько-політичного діяча Віктора Пузанова.

Про це на його сторінці в Facebook повідомила його дружина Наталя. За її словами, він помер ще минулої ночі. Точна причина смерті наразі невідома: ймовірно, це був інсульт.

Прощання з Віктором Пузановим відбудеться у п'ятницю, 17 січня, або в суботу, 18 січня у першій половині дня. На момент смерті Пузанову було 59 років.

Ким був Віктор Пузанов

Віктор Пузанов народився в 1965 році, за освітою був менеджером. Брав участь у Революції Гідності, займався волонтерством і громадсько-політичною діяльністю, входив до складу політичної партії "Демократична Сокира", одним з засновників якої є громадсько-політичний діяч і активіст, ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко.

В лавах партії Пузанов був радником з питань зовнішніх інвестицій. На сайті політсили вказано, що він був також радником Міністерства інфраструктури України і членом робочої групи з реформування Міністерства оборони України. У партії "Демократична Сокира" Пузанова називали одним з найкращих спеціалістів з логістики в Україні.

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