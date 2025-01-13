Помер журналіст телеканалу "Прямий" Антон Комаров: що стало причиною

Роль Антона у становленні телеканалу важко переоцінити

В понеділок, 13 січня, телеканал "Прямий" повідомив про смерть свого журналіста Антона Комарова. Йому було 47 років.

Цю сумну звістку медіа опублікувало у Facebook. Антон помер у лікарні.

"Болюча втрата у команді "Прямого". Сьогодні рано вранці у лікарні зупинилося серце нашого друга і колеги Антона Комарова. Він працював у діджитал-відділі "Прямого" з перших днів створення телеканалу – і зараз канал важко уявити без нього", – йдеться в публікації.

Зазначається, що це в суботу Антон, як зазвичай, вийшов на роботу, як член Youtube-команди телеканалу. А зранку 13 січня його дружина повідомила трагічну звістку.

"Тепер Антону навіки 47 років. Уся команда "Прямого" глибоко співчуває рідним та близьким Антона", – пише медіа.

Також телеканал поінформував, що церемонія прощання розпочнеться на території Байкового цвинтаря 14 січня об 11:45 за адресою: Зала Крематорія, вул. Байкова, 16.

Журналіст Сергій Харченко згадав, як разом з Антоном Комаровим тільки розпочинали "Прямий" на YouTube.

"Щоб не плакати, будемо …згадувати. Діло було так. Телеканал "Прямий" на етапі розбудови та катастрофічної нестачі людей. Нас "на сайті" двоє-четверо. Нічого не працює, а всім потрібні відосіки, трафік та оце все. У нас для завоювання просторів діджиталу старезна монтажка і порожній акаунт у ютубі", – йдеться в публікації.

З його слів, їм вдалося вмовити Антона Комарова приєднатися до команди, роль якого у становленні медіа важко переоцінити.

"Я просто не уявляю звідки Антон брав сили та натхнення. Але дуже швидко ми отримали срібну кнопку. Потім кількість підписників стала вимірюватися мільйонами. Велика заслуга в тому Антона, який зберіг, навчив та підтримав команду", – написав Харченко.

Відомо, що Антон Комаров народився у Маріуполі. До телеканалу "Прямий" він працював кореспондентом у виданні "Сегодня Life" та режисером на маріупольському телеканалі TV7.

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