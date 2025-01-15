Умер известный волонтер Виктор Пузанов: чем запомнился при жизни

Мужчина занимался общественно-политической деятельностью

В среду, 15 января, стало известно о смерти известного волонтера, общественно-политического деятеля Виктора Пузанова.

Об этом на его странице в Facebook сообщила его супруга Наталья. По ее словам, он умер еще минувшей ночью. Точная причина смерти неизвестна: вероятно, это был инсульт.

Прощание с Виктором Пузановым состоится в пятницу, 17 января или в субботу, 18 января в первой половине дня. На момент смерти Пузанову было 59 лет.

Кем был Виктор Пузанов

Виктор Пузанов родился в 1965 году, по образованию являлся менеджером. Участвовал в Революции Достоинства, занимался волонтерством и общественно-политической деятельностью, входил в состав политической партии "Демократична Сокира", одним из основателей которой является общественно-политический деятель и активист, ветеран российско-украинской войны Юрий Гудыменко.

В рядах партии Пузанов был советником по внешним инвестициям. На сайте политсилы указано, что он был также советником Министерства инфраструктуры Украины и членом рабочей группы по реформированию Министерства обороны Украины. В партии "Демократична Сокира" Пузанова называли одним из лучших специалистов по логистике в Украине.

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