Українці обирають Антикорупційну раду при Міноборони: "Демсокира" оголосила своїх кандидатів

Це вже друга спроба обрання

В Україні у вівторок, 7 січня, відбуваються вибори до Громадської Антикорупційної Ради при Міністерстві оборони України. Серед представників є партійці "Демсокири".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ветеран та громадський діяч Юрій Гудименко. За його словами, це друга спроба обрання Антикорупційної ради за Міноборони.

Голосування проходить онлайн 7 січня з 09:00 до 21:00 на офіційному ресурсі Міноборони.

Список виглядає так:

1. Нишпорка Олена.

2. Соловйов Микита.

3. Шуба Анастасія.

5. Бріт Ореста.

7. Гудименко Юрій.

8. Штанков Микита.

22. Костецький Максим.

23. Ніколаєнко Тетяна.

24. Трегуб Олена.

31. Біщук Віктор.

32. Масюк Віталій.

33. Чернов Олег.

38. Даценко Катерина.

39. Микитюк Антон.

40. Прудковських Віктор.

Громадська антикорупційна рада — що це

Це консультативно-дорадчий орган при Міністерстві оборони України. Його завданням є участь громадськості щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності відомства.

Загалом до нього увійдуть 15 кандидатів із найбільшою кількістю голосів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 грудня розпочалося рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Проте більшість охочих не могли віддати свій голос за жодного з кандидатів, оскільки сайт із голосуванням практично перестав функціонувати.