Овнам – велика радість, Рибам – складнощі у фінансах: гороскоп Таро на 18 січня 2025 року

Не перевантажуйте себе та уникайте ризиків у цей день

Субота, 18 січня, обіцяє бути насиченою: на одних чекає успіх і радість, а комусь доведеться зіткнутися з викликами, які потребують терпіння та мудрості. Хтось набуде гармонії та фінансової стабільності, а в інших можуть виникнути труднощі, пов’язані з внутрішніми переживаннями або побутовими питаннями.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 18 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — Сонце

Це дуже гарна карта. На вас чекає сонце, тепло, радість, сімейне щастя. Якщо Ви хворіли, можливо, саме зараз підете на поправку. А якщо з кимось були в сварці, то саме час помиритись.

Телець — Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то в суботу це може хоч трохи, але змінитись.

Близнюки — перевернута Зірка

Карта попереджає, що Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та наскочити депресивний настрій. Заздалегідь приготуйте собі щось для підняття духу, виберіть хороший фільм, запишіться на йогу або купіть смачненького.

Рак — перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні карта попереджає, що можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Не беріться за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Лев — перевернутий Ієрофант

Можливо для Вас настав час змін. При чому Вам захочеться кинути виклик традиційним правилам та спробувати щось нове, експериментальне, ексцентричне. Не чіпляйтесь за старе, навчіться прислухатися до себе.

Діва — перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили й женете попереду паровоза, варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

Терези — Четвірка жезлів

Ця карта обіцяє грошові надходження, успіх у справах, гарні вкладення та набуття фінансової стабільності. Також у Вас можуть успішно вирішитись якісь житлові питання.

Скорпіон — Паж жезлів

Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.

Стрілець — Закохані

Ця карта каже, що цього дня Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.

Козоріг — перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, але в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Водолій — Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць. У Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Риби — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі з фінансами, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.