Овнам — большая радость, Рыбам — сложности в финансах: гороскоп Таро на 18 января 2025 года

Не перегружайте себя и избегайте рисков в это день

Суббота, 18 января, обещает быть насыщенной: одних ждет успех и радость, а кому-то придется столкнуться с вызовами, требующими терпения и мудрости. Кто-то обретет гармонию и финансовую стабильность, а у других могут возникнуть сложности, связанные с внутренними переживаниями или бытовыми вопросами.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 18 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — Солнце

Это очень хорошая карта. Вас ждет солнце, тепло, радость, семейное счастье. Если Вы болели, возможно именно сейчас пойдете на поправку. А если с кем-то были в ссоре, то самое время помириться.

Телец — Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то в субботу это может хоть немного, но измениться.

Близнецы — перевернутая Звезда

Карта предупреждает, что Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.

Рак — перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Лев — перевернутый Иерофант

Возможно для Вас пришло время перемен. При чем Вам захочется бросить вызов традиционным правилам и попробовать что-то новое, экспериментальное, эксцентричное. Не цепляйтесь за старое, научитесь прислушиваться к себе.

Дева — перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните впереди паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.

Весы — Четверка жезлов

Эта карта обещает денежные поступления, преуспевание в делах, хорошие вложения и обретение финансовой стабильности. Также у Вас могут успешно решиться какие-то жилищные вопросы.

Скорпион — Паж жезлов

Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Стрелец — Влюбленные

Эта карта говорит, что в этот день Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Козерог — перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, но в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Водолей — Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов. У Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Рыбы — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.