Никто даже не догадывался: почему в СССР канистры для бензина имели три ручки
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Некоторые люди пользуются ими до сих пор
В СССР существовало много странных вещей, которые для многих стали обыденностью, не исключением стала и канистра для бензина с тремя ручками. Некоторые люди до сих пор ее используют.
"Телеграф" расскажет, почему в СССР канистры имели три ручки и действительно ли весь вопрос был в удобстве.
Заметим, что такие канистры сконструировали еще до начала Второй мировой войны по требованиям военных. Канистры должны были вмешивать 20 л топлива, весить немного и иметь такую конструкцию, чтобы емкость могли нести несколько человек, если она тяжелая.
Именно так родилась идея канистры с тремя ручками весом 4 кг. Три ручки созданы так: центральная для одного человека и боковые для удобной переноски двумя людьми. Это позволяло легко транспортировать как полные, так и пустые канистры.
К тому же канистра имела симметричную форму с закругленными углами, что делало ее более безопасной во время транспортировки. Конструкция канистры создавала воздушную прослойку в верхней части для компенсации изменений объема жидкости под влиянием температуры.
Канистры с тремя ручками изобрели в Германии, и только после Второй мировой они появились в СССР и их начали массово производить.
Сейчас современные канистры похожи на те, что были в СССР, однако в большинстве своем нет трех ручек.
Они обеспечивают:
- Удобство переноса вдвоем или одному человеку.
- Распределение веса для легкой транспортировки.
- Возможность переносить две пустые канистры одной рукой.
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