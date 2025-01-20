Никто даже не догадывался: почему в СССР канистры для бензина имели три ручки

Некоторые люди пользуются ими до сих пор

В СССР существовало много странных вещей, которые для многих стали обыденностью, не исключением стала и канистра для бензина с тремя ручками. Некоторые люди до сих пор ее используют.

"Телеграф" расскажет, почему в СССР канистры имели три ручки и действительно ли весь вопрос был в удобстве.

Заметим, что такие канистры сконструировали еще до начала Второй мировой войны по требованиям военных. Канистры должны были вмешивать 20 л топлива, весить немного и иметь такую конструкцию, чтобы емкость могли нести несколько человек, если она тяжелая.

Именно так родилась идея канистры с тремя ручками весом 4 кг. Три ручки созданы так: центральная для одного человека и боковые для удобной переноски двумя людьми. Это позволяло легко транспортировать как полные, так и пустые канистры.

К тому же канистра имела симметричную форму с закругленными углами, что делало ее более безопасной во время транспортировки. Конструкция канистры создавала воздушную прослойку в верхней части для компенсации изменений объема жидкости под влиянием температуры.

Канистры с тремя ручками изобрели в Германии, и только после Второй мировой они появились в СССР и их начали массово производить.

Сейчас современные канистры похожи на те, что были в СССР, однако в большинстве своем нет трех ручек.

Они обеспечивают:

Удобство переноса вдвоем или одному человеку.

Распределение веса для легкой транспортировки.

Возможность переносить две пустые канистры одной рукой.

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