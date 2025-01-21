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Впорається навіть новачок: як приготувати пухкі панкейки на молоці (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Апетитні та дуже смачні панкейки до сніданку на кожен день
Апетитні та дуже смачні панкейки до сніданку на кожен день. Фото instagram.com

Смачно їсти як гарячими, так і холодними

Дехто полюбляє їсти на сніданок запіканку, ще хтось — сирний пиріг з лаваша, а інші надають перевагу пухким панкейкам. Готується ця страва досить легко, виходять млинці пухкими та ароматними.

Вдалим рецептом цієї страви ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "olya_borachok".

Як приготувати пухкі панкейки

Інгредієнти:

  • середнє яйце – 1 шт.;
  • молоко – 250 мл;
  • олія – 20 г;
  • цукор – 60 г;
  • борошно – 200 г;
  • розпушувач – 6 г;

Спосіб приготування:

1.Яйце трішки збити вінчиком з цукром.

2.Додати олію та молоко кімнатної температури.

3.Борошно змішати з розпушувачем та просіяти.

4.Все обʼєднати, кілька разів перемішавши вінчиком. Надто довго тісто мішати не можна.

5.Смажити на сухій сковорідці до появи бульбашок і перевернути на інший бік.

Теги:
#Випічка #Панкейкі #Готуємо вдома