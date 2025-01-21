Впорається навіть новачок: як приготувати пухкі панкейки на молоці (відео)
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Смачно їсти як гарячими, так і холодними
Дехто полюбляє їсти на сніданок запіканку, ще хтось — сирний пиріг з лаваша, а інші надають перевагу пухким панкейкам. Готується ця страва досить легко, виходять млинці пухкими та ароматними.
Вдалим рецептом цієї страви ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "olya_borachok".
Як приготувати пухкі панкейки
Інгредієнти:
- середнє яйце – 1 шт.;
- молоко – 250 мл;
- олія – 20 г;
- цукор – 60 г;
- борошно – 200 г;
- розпушувач – 6 г;
Спосіб приготування:
1.Яйце трішки збити вінчиком з цукром.
2.Додати олію та молоко кімнатної температури.
3.Борошно змішати з розпушувачем та просіяти.
4.Все обʼєднати, кілька разів перемішавши вінчиком. Надто довго тісто мішати не можна.
5.Смажити на сухій сковорідці до появи бульбашок і перевернути на інший бік.