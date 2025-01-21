Впорається навіть новачок: як приготувати пухкі панкейки на молоці (відео)

Смачно їсти як гарячими, так і холодними

Дехто полюбляє їсти на сніданок запіканку, ще хтось — сирний пиріг з лаваша, а інші надають перевагу пухким панкейкам. Готується ця страва досить легко, виходять млинці пухкими та ароматними.

Вдалим рецептом цієї страви ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "olya_borachok".

Як приготувати пухкі панкейки

Інгредієнти:

середнє яйце – 1 шт.;

молоко – 250 мл;

олія – 20 г;

цукор – 60 г;

борошно – 200 г;

розпушувач – 6 г;

Спосіб приготування:

1.Яйце трішки збити вінчиком з цукром.

2.Додати олію та молоко кімнатної температури.

3.Борошно змішати з розпушувачем та просіяти.

4.Все обʼєднати, кілька разів перемішавши вінчиком. Надто довго тісто мішати не можна.

5.Смажити на сухій сковорідці до появи бульбашок і перевернути на інший бік.