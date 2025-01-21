Справится даже новичок: как приготовить пышные панкейки на молоке (видео)
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Вкусно есть как горячими, так и холодными
Кое-кто любит есть на завтрак запеканку, еще кто-то — сырный пирог из лаваша, а другие предпочитают пышные панкейки. Готовится это блюдо довольно легко, получаются блины пышными и ароматными.
Удачным рецептом этого блюда мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "olya_borachok".
Как приготовить пышные панкейки
Ингредиенты:
- среднее яйцо – 1 шт.;
- молоко – 250 мл;
- масло – 20 г;
- сахар – 60 г;
- мука – 200 г;
- разрыхлитель – 6 г;
Способ приготовления:
1.Яйцо немного взбить венчиком с сахаром.
2.Добавить масло и молоко комнатной температуры.
3.Муку смешать с разрыхлителем и просеять.
4.Все объединить, несколько раз перемешав венчиком. Слишком долго тесто мешать нельзя.
5.Жарить на сухой сковороде до появления пузырьков и перевернуть на другую сторону.