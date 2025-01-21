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Справится даже новичок: как приготовить пышные панкейки на молоке (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Аппетитные и вкусные панкейки к завтраку на каждый день
Аппетитные и вкусные панкейки к завтраку на каждый день. Фото instagram.com

Вкусно есть как горячими, так и холодными

Кое-кто любит есть на завтрак запеканку, еще кто-то — сырный пирог из лаваша, а другие предпочитают пышные панкейки. Готовится это блюдо довольно легко, получаются блины пышными и ароматными.

Удачным рецептом этого блюда мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "olya_borachok".

Как приготовить пышные панкейки

Ингредиенты:

  • среднее яйцо – 1 шт.;
  • молоко – 250 мл;
  • масло – 20 г;
  • сахар – 60 г;
  • мука – 200 г;
  • разрыхлитель – 6 г;

Способ приготовления:

1.Яйцо немного взбить венчиком с сахаром.

2.Добавить масло и молоко комнатной температуры.

3.Муку смешать с разрыхлителем и просеять.

4.Все объединить, несколько раз перемешав венчиком. Слишком долго тесто мешать нельзя.

5.Жарить на сухой сковороде до появления пузырьков и перевернуть на другую сторону.

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#Выпечка #Панкейки #Готовим дома